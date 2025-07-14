Вступ до українських університетів: особлива підтримка для дітей з окупованих територій

Міністерство розвитку громад та територій України спільно з ініціативою Президента України Bring Kids Back UA розробили інформаційну кампанію для вступу дітей та молоді з тимчасово окупованих територій до закладів вищої освіти, — передає Івано-Франківська ОВА.

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Пишуть Версії.

Що це означає:

Спеціальна програма підтримки для дітей з окупованих територій

Допомога у виїзді з окупації

Підтримка при вступі до українських університетів

Можливість отримати якісну освіту в Україні

Більше деталей: https://linktr.ee/vstup_tot

Кожна дитина має право на освіту та майбутнє!