Вступ до українських університетів: особлива підтримка для дітей з окупованих територій

Міністерство розвитку громад та територій України спільно з ініціативою Президента України Bring Kids Back UA розробили інформаційну кампанію для вступу дітей та молоді з тимчасово окупованих територій до закладів вищої освіти, — передає Івано-Франківська ОВА.
Реклама: Місцеві пропозиції
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Пишуть Версії.
Що це означає:
- Спеціальна програма підтримки для дітей з окупованих територій
- Допомога у виїзді з окупації
- Підтримка при вступі до українських університетів
- Можливість отримати якісну освіту в Україні
Більше деталей: https://linktr.ee/vstup_tot
Кожна дитина має право на освіту та майбутнє!