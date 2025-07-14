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Вступ до українських університетів: особлива підтримка для дітей з окупованих територій

Автор: Оксана Марушкевич
14/07/2025 19:29
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Міністерство розвитку громад та територій України спільно з ініціативою Президента України Bring Kids Back UA розробили інформаційну кампанію для вступу дітей та молоді з тимчасово окупованих територій до закладів вищої освіти, — передає Івано-Франківська ОВА.

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НА САЙТ068-777-03-41

Пишуть Версії.

Що це означає:

  • Спеціальна програма підтримки для дітей з окупованих територій
  • Допомога у виїзді з окупації
  • Підтримка при вступі до українських університетів
  • Можливість отримати якісну освіту в Україні

Більше деталей: https://linktr.ee/vstup_tot

Кожна дитина має право на освіту та майбутнє!