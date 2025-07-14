Простір для вшанування пам’яті та рекреації: у Франківську представили ескізний проєкт Парку Ветеранів України 

13 липня в Івано-Франківську презентували концепцію “Парку ветеранів України” — зеленої рекреаційної зони, яка має постати на території площею 4 гектари поруч із міським озером. Ініціатива є результатом багатомісячної боротьби громадських діячів проти забудови.

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Про це пише “Галка” з презентації проєкту.

Ще у серпні минулого року стало відомо про інвестиційний конкурс на забудову частини зеленої зони. У вересні-жовтні мешканці організовували акції протесту, публічні обговорення. В результаті — 14 листопада 2024 року сесія міської ради скасувала інвестиційний конкурс.

Вже 25 лютого 2025 року депутати змінили цільове призначення території, закріпивши її як зону зелених насаджень загального користування, що перебуває на балансі КП «Центр розвитку міста та рекреації».

Упродовж наступних місяців громадські діячі формували бачення майбутнього парку: провели соцопитування, відкритий воркшоп, розробили технічне завдання. У травні завершили збір коштів на створення ескізного проєкту.

В концепцію заклали кілька функціональних зон:

Меморіальна зона — центральна і ключова частина Парку ветеранів.

Вона формує основну ідею простору — пам’ять і шану. Меморіальний комплекс розміщено вздовж головної транзитної осі — символічної дороги з розгалуженням, яка поєднує всі зони парку.

Проєкт передбачає доступний пандус для маломобільних відвідувачів, що веде до дамби, а також збереження усіх наявних функцій території.

Дика зона — простір мінімального втручання, призначений для тихого, спокійного відпочинку на лоні природи.

Основне завдання — збереження й підсилення природного біорізноманіття.

Зона може бути розміщена острівцями по всій території парку. Серед елементів, що розглядаються:

• будиночки для комах;

• чагарники та вічнозелені рослини;

• дуби і різнотрав’я;

• стежки з природних матеріалів.

Зона відновлення — простір для активного, інклюзивного та рекреаційного відпочинку.

Вона поєднує спортивні заняття та практики, спрямовані на фізичне й ментальне відновлення.

Передбачені елементи:

• інклюзивні вуличні тренажери (зокрема інтерактивні майданчики, регульований тенісний стіл);

• питні фонтани;

• простір для фізичних практик — йоги, розтяжки тощо.

Покриття — натуральне, гумове (екологічне) або тактильне — для зручності й безпеки всіх відвідувачів, зокрема людей з порушенням зору.

Подієва зона — простір для проведення культурних, мистецьких та громадських подій.

Складає серце соціального життя парку, де можуть відбуватися зустрічі, концерти, перформанси чи майстер-класи.

Передбачені елементи:

• сцена або платформа для виступів;

• амфітеатр з пандусами-трибунами для зручності;

• мобільні лавки та вуличні меблі;

• альтанка з фортепіано — як арт-акцент для вільної творчості та камерних подій.

Сімейна зона — простір для відпочинку всієї родини, з акцентом на гру, пізнання та спілкування.

Передбачає безпечне, інклюзивне середовище для дітей різного віку та потреб, а також комфорт для батьків.

Елементи, що розглядаються:

• інклюзивний дитячий майданчик;

• пісочниця, бізіборд з природних матеріалів;

• турніки з тросами, елементи скелелазіння;

• “пізнавальна стежка”, батути, вбудовані в ґрунт;

• дитячі фортеці, гірка з озера;

• ігрова локація з водою (фонтан);

• вуличні меблі: лавки, гамаки, зона для BBQ.

Під час презентації проєкту обговорили чимало технічних і концептуальних деталей. Одним із питань було облаштування пандусів у західній частині парку:

“Якщо людина на візку їде в південний кут, їй потім важко добиратися — там дамба, і йти далеко. Чи передбачено там зручний заїзд?” — прозвучало з залу.

Архітектор проєкту Осип Дольний пояснив, що основний пандус розміщено там, де фіксується найбільший пішохідний потік — це зумовлено як фінансовими, так і логістичними міркуваннями. Але додав:

“Я не бачу проблеми, щоб у майбутньому додати ще один пандус. Ми розуміємо логіку руху, тому все це можемо допрацювати”.

Обговорили й ризики забудови. Прозвучала принципова позиція: капітальних споруд не має бути, щоб уникнути техногенних загроз у зоні, де поруч — велика маса води.

Також порушили питання, що буде з рештою території — особливо тією її частиною, що перебуває в оренді та не охоплена нинішньою концепцією.

“Станом на зараз у нас немає прямої комунікації з орендарями цієї ділянки. Але ми плануємо направити до них колективне звернення з проханням облаштувати там парк і відмовитися від амбіцій на забудову. У них, імовірно, ще залишаються такі наміри, якщо функціональне призначення землі згідно з кадастром не змінене. Ми звертаємось до них із пропозицією співфінансування або хоча б фінансової підтримки облаштування їхньої частини як частини парку. Це був би соціально значущий проєкт і вигідний усім — і громаді, і самим орендарям”, – прокоментувала співзасновник ГО Катерина Лозовенко.

На презентації збирали підписи до міської ради — з вимогою підтримати реалізацію Парку ветеранів України на всій передбаченій території.

Передісторія:

Наприкінці 2018 року в Івано-Франківську між орендарем землі “Гаразд Україна” й депутатами, та активісти ВО “Свобода розгорівся скандал через вказану ділянку. Фірма планувала побудувати поблизу міського озера розважально-відпочинковий комплекс. Натомість, у міській раді заявили, що дозвільних документів у будівельної компанії немає й громада не віддасть землю під забудову.

Тоді міська влада поспіхом встановила капличку, хрести й дитячий майданчик. Також певний час там тривав цілодобовий прийом громадян.

25 лютого 2020 року на засіданні міської ради повідомили, що стару угоду про оренду буде розірвано. Натомість укладуть нову: 2,8244 га землі терміном на 12 років відійде “гараздам”, а 1,1766 га опікуватиметься місто. На останній ділянці планували створити парк, який утримуватиме комунальне підприємство “Центр розвитку міста та рекреації”. Обіцянку мер не виконав.

2 серпня 2024 року франківська міськрада зробила черговий крок до остаточної забудови озера: проголосували за оголошення інвестиційного конкурсу на будівництво реабілітаційного центру в межах вул. Гурика та центрального міського озера.

8 серпня 2024 року Марцінків заявив, що забудувати зелену зону біля озера просили ЦМКЛ та “громадські організації учасників бойових дій”, проте не уточнив назву цих ветеранських організацій.

Франківці натомість зібралися навколо ідеї створити Парк Ветеранів України й почали облагороджувати територію.

Згодом ініціатори забудови розповіли, що за проєктом має бути 20-25% нерухомості під реабілітацію, решта під комерцію.

12 серпня 2024 року Волгін детально розповів, що, на його думку, не так з проєктом реабілітаційного центру поблизу міського озера.

За якийсь час між двома сторонами виникла бійка. Активіст Андріан Волгін дав ляпаса блогеру із Запоріжжя та став жертвою нападу противників – із відкритою травмою голови він та блогер потрапили у лікарню.

29 жовтня 2024 року Івано-Франківська на сесії міська рада перенесла розгляд питання будівництва реабілітаційного комплексу в межах вулиці Гурика та міського озера. На що присутні проскандували “Ганьба”.

7 листопада 2024 року комісія щодо будівництва у зеленій зоні біля франківського озера була ще на етапі створення.

14 листопада 2024 року депутати Івано-Франківської міської ради проголосували “за” скасування інвестиційного конкурсу на будівництво біля міського озера.

23 лютого 2025 року обговорили концепцію майбутнього парку.