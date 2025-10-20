Головою Пласту на Прикарпатті вдруге обрали 21-річного студента Степана Ткачівського

19 жовтня на Окружному Пластовому З’їзді Івано-Франківської округи проголосували за другий термін Ткачівського.

Також затвердили склад Окружної Пластової Ради та Окружної Таборової Комісії, пише Пласт — Івано-Франківську округу.

19 жовтня відбувся Окружний Пластовий З’їзд Івано-Франківської округи НСОУ Пласт.

Головою Окружної Пластової Старшини вдруге обрали старшопластуна Степана Ткачівського. 21-річний юнак навчається у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

На з’їзді також затвердили склад Окружної Пластової Ради, до якої увійшли: Наталя Романів, Ірина Колодій та Богдан Кирста.

Затвердили й склад Окружної Таборової Комісії. ОТК працюватиме у такому складі: Василь Лукаш, Роман Романів, Оксана Василик, Оксана Яцківська.

Крім того, ОПЗ затвердив ряд важливих резолюцій, необхідних для роботи округи.