ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Головою Пласту на Прикарпатті вдруге обрали 21-річного студента Степана Ткачівського

Автор: Олег Мамчур
Група українських скаутів у формі на зібранні
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

19 жовтня на Окружному Пластовому З’їзді Івано-Франківської округи проголосували за другий термін Ткачівського.

Також затвердили склад Окружної Пластової Ради та Окружної Таборової Комісії, пише Пласт — Івано-Франківську округу.

19 жовтня відбувся Окружний Пластовий З’їзд Івано-Франківської округи НСОУ Пласт.

Головою Окружної Пластової Старшини вдруге обрали старшопластуна Степана Ткачівського. 21-річний юнак навчається у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

На з’їзді також затвердили склад Окружної Пластової Ради, до якої увійшли: Наталя Романів, Ірина Колодій та Богдан Кирста.

Затвердили й склад Окружної Таборової Комісії. ОТК працюватиме у такому складі: Василь Лукаш, Роман Романів, Оксана Василик, Оксана Яцківська.

Крім того, ОПЗ затвердив ряд важливих резолюцій, необхідних для роботи округи.

Джерело(а) інформації

Пласт

СХОЖІ НОВИНИ