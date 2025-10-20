ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Двоє поліціянтів нібито вимагали хабар у прикарпатки: розпочали службову перевірку

Автор: Олег Мамчур
Логотип платформи OnlyFans на екрані телефону
Поліція Івано-Франківщини розпочала службову перевірку щодо працівників одного з відділень поліції.

Про це повідомляють у поліції Івано-Франківської області.

Так, 20 жовтня під час моніторингу мережі Інтернет виявили публікацію, у якій йдеться про те, що двоє співробітників поліції нібито вимагали хабар у мешканки Прикарпаття, моделі OnlyFans.

Керівництво поліції Івано-Франківщини ініціювало проведення службової перевірки, аби надати правову оцінку діям поліціянтів.

На час перевірки обох працівників поліції відсторонено від виконання службових обов’язків.

