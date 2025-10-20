Голову Верховинської громади оштрафували за преміювання родички

Суд визнав винним Верховинського селищного голову Василя Мицканюка на Івано-Франківщині у скоєнні адміністративних правопорушень, пов’язаних із корупцією. Посадовця притягнули до відповідальності за порушення правил запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Як встановило слідство, а потім і Верховинський суд, голова громади з кінця 2023 року по початок 2025 року видав 18 розпоряджень про преміювання працівників селищної ради, до переліку яких входила сестра його дружини, повідомляє сайт Бліц-інфо.

Ключові порушення полягали в тому, що посадовець, бувши керівником, не повідомив Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) про наявність реального конфлікту інтересів і, попри це, прийняв рішення (підписав розпорядження) про виплату премій близькій особі.

Захист посадовця посилався на те, що у гірських населених пунктах, до яких належить Верховина, не діє заборона на спільну роботу близьких родичів. Проте суд пояснив, що дозвіл працювати разом не знімає з керівника обов’язку повідомляти про конфлікт інтересів, коли він має повноваження визначати розмір заохочення для родича.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Суд визнав голову громади винним у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За сукупністю правопорушень суд наклав адміністративне стягнення у вигляді штрафу в максимальному розмірі, встановленому за більш серйозне правопорушення, що становить 6800 гривень. Також з посадовця стягнуто 605 гривень 60 копійок судового збору. Постанова суду може бути оскаржена протягом 10 днів.

Нагадаємо, що Василя Мицканюка та одного з депутатів Верховинської селищної ради звинувачують в отриманні хабарів. Так, правоохоронці затримали їх 6 серпня під час отримання неправомірної вигоди.

За інформацією слідства, гроші вимагалися від місцевого підприємця за сприяння в оренді земельної ділянки та розміщення магазину, попри встановлену на час воєнного стану заборону на такі споруди. Наразі йде триває слідство, а суд вже двічі відсторонив посадовця від займаної посади — до 28 листопада.