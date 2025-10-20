ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

На війні поліг прикарпатець Святослав Моспанюк

Автор: Олег Мамчур
Свічка пам’яті та український військовий із зброєю
На війні загинув прикарпатець Святослав Моспанюк, який з перших днів повномасштабного вторгнення доєднався до лав ЗСУ.

Про втрату повідомили у благодійному фонді bus_shop.foundation та мати загиблого військового Оксана Моспанюк.

“Мій Святослав. Ти залишишся моїм світлом, моєю силою до останнього мого подиху”, – написала у соцмережі Оксана Моспанюк.

У фонді зазначили, що Святослав від початку війни стояв на захисті України. Він обіймав посаду заступника командира одного з батальйонів 102-ї окремої бригади територіальної оборони.

Про час і місце прощання повідомлять згодом.

Військовий із гвинтівкою на відкритій місцевості

