Городенка прощається із загиблим Захисником Сергієм Висоцьким

Автор: Олег Мамчур
Сьогодні, 12 листопада 2025 року, Городенківська громада віддає шану полеглому Герою — Сергію Миколайовичу Висоцькому, який загинув, захищаючи Україну від російських окупантів.

О 14:00 біля каплиці Покрови Пресвятої Богородиці «Всіх Воїнів» у місті Городенка (поблизу військкомату) відбудеться поминальна панахида, яку відправлять священнослужителі громади, повідомили на сторінці громади у Фейсбуці.

Як повідомила Городенківська міська рада, орієнтовно о 13:15 скорботний кортеж із тілом загиблого проїжджатиме селами Незвисько та Воронів, а близько 14:30 — через село Чернятин. Мешканців просять вийти на дороги й гідно зустріти свого Героя.

Про чин похорону та церемонію прощання буде повідомлено додатково.

Джерело(а) інформації

Городенківська громада

