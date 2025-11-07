На Донеччині поліг солдат Висоцький Сергій з Городенківщини

12 травня 2024 року, під час виконання бойового завдання, захищаючи волю і незалежність України, залишаючись вірним військовій присязі, загинув солдат Висоцький Сергій, 26.08.1975 р.н., мешканець села Вікно Коломийського району Івано-Франківської області.

Повідомляє Городенківська міська рада, передає Правда.іф.

Що відомо про захисника

Воїн служив гранатометником 2 єгерського відділення 1 єгерського взводу 1 єгерської роти 1 єгерського батальйону військової частини А4056.

Поліг поблизу населеного пункту Семенівка Покровського району Донецької області.

Воїн півтора року вважався зниклим безвісти

До сьогодні захисник вважався зниклим безвісти. Невдовзі Герой “на щиті” повернеться до рідного дому.