Трамп заявив, що путін просив його допомогти «врегулювати» війну в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор володимир путін нібито просив його допомогти завершити війну в Україні.

Про це стало відомо під час виступу Трампа на Американському бізнес-форумі в Маямі.

«Президент путін, я говорив з ним два тижні тому, і він сказав: «Ми намагалися врегулювати ту війну 10 років. Ми не змогли цього зробити. Ти маєш це владнати», – заявив Трамп.

Президент США додав, що «вирішив частину цих питань за годину», але не уточнив, які саме домовленості має на увазі.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Крім того, під час виступу Трамп вкотре розкритикував ООН, заявивши, що організація, яка повинна займатися врегулюванням конфліктів, натомість «дає лише зламаний телесуфлер».

Також він повторив свої твердження про власну «миротворчу роль» і запевнив, що без нього війни у світ тривали б і далі.