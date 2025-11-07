ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Внаслідок масштабної пожежі в готелі в Поляниці евакуювали 70 людей

Автор: Оксана Марушкевич
Пожежа в будинку, робота рятувальників ДСНС України
Сьогодні, близько 15 години, у селі Поляниця, що поблизу курорту Буковель, спалахнула покрівля будівлі готелю. Вогонь швидко поширився дерев’яними конструкціями даху, утворивши щільне задимлення.

З приміщення було евакуйовано 70 людей — персонал та відпочивальників. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

На місці події працюють підрозділи Головного управління ДСНС в Івано-Франківській області. Для ліквідації займання залучено кілька десятків рятувальників і пожежну техніку.

Причини виникнення пожежі з’ясовуються.

