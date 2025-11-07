Внаслідок масштабної пожежі в готелі в Поляниці евакуювали 70 людей

Сьогодні, близько 15 години, у селі Поляниця, що поблизу курорту Буковель, спалахнула покрівля будівлі готелю. Вогонь швидко поширився дерев’яними конструкціями даху, утворивши щільне задимлення.
З приміщення було евакуйовано 70 людей — персонал та відпочивальників. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
На місці події працюють підрозділи Головного управління ДСНС в Івано-Франківській області. Для ліквідації займання залучено кілька десятків рятувальників і пожежну техніку.
“Вогнеборці ліквідовують масштабну пожежу в Поляниці.
На місці працюють підрозділи ДСНС”, — повідомили у ДСНС області.
Причини виникнення пожежі з’ясовуються.