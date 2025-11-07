Хто має право на виплати після смерті військовослужбовця

Кожна сім’я українського військовослужбовця, який загинув під час повномасштабної війни, має право на одноразову грошову допомогу в розмірі 15 мільйонів гривень відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №168.
На розмір допомоги впливають обставини загибелі військового. Якщо він загинув під час бойових дій на фронті, то його рідні мають право на виплату в розмірі 15 млн грн. Якщо військовий загинув у період проходження військової служби, але не під час бойових дій, то обсяг компенсації буде меншим — 2,271 млн грн, пише МІСТО.
Наразі держава виплачує родинам загиблих воїнів дві суми — 15 млн та 2,271 млн грн.
Виплата у розмірі 15 млн грн передбачена сімʼям загиблих військовослужбовців, що загинули в бойових діях. Для її отримання обов’язково необхідно мати витяг з наказу військової частини та особової справи загиблого.
Виплата у розмірі 2 271 000 грн (750 прожиткових мінімумів) передбачена у разі загибелі військового на службі, але не в умовах бойових дій.
Особи, які можуть отримати виплату за загиблого воїна:
- діти, зокрема і всиновлені, зачаті за життя загиблої чи померлої особи та народжені після її смерті, а також діти, стосовно яких загиблу (померлу) особу за її життя було позбавлено батьківських прав
- один із подружжя, який пережив загиблу (померлу) особу
- батьки (усиновлювачі) загиблої чи померлої особи, якщо вони не були позбавлені стосовно неї батьківських прав або їхні батьківські права були поновлені на час її загибелі або смерті
- внуки загиблої чи померлої особи, якщо на момент її загибелі їх батьки загинули (померли)
- жінка (чоловік), з якою (з яким) загибла або померла особа проживали однією сім’єю, але не перебували у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі, за умови що цей факт встановлено рішенням суду, яке набрало законної сили
- утриманці загиблої чи померлої особи