Хто має право на виплати після смерті військовослужбовця

Кожна сім’я українського військовослужбовця, який загинув під час повномасштабної війни, має право на одноразову грошову допомогу в розмірі 15 мільйонів гривень відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №168.

На розмір допомоги впливають обставини загибелі військового. Якщо він загинув під час бойових дій на фронті, то його рідні мають право на виплату в розмірі 15 млн грн. Якщо військовий загинув у період проходження військової служби, але не під час бойових дій, то обсяг компенсації буде меншим — 2,271 млн грн, пише МІСТО.

Наразі держава виплачує родинам загиблих воїнів дві суми — 15 млн та 2,271 млн грн.

Виплата у розмірі 15 млн грн передбачена сімʼям загиблих військовослужбовців, що загинули в бойових діях. Для її отримання обов’язково необхідно мати витяг з наказу військової частини та особової справи загиблого.

Виплата у розмірі 2 271 000 грн (750 прожиткових мінімумів) передбачена у разі загибелі військового на службі, але не в умовах бойових дій.

Особи, які можуть отримати виплату за загиблого воїна: