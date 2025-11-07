У Франківську для нацгвардійців відкрили інтерактивний тир

Інтерактивний тир для навчання прикарпатських військових з Нацгвардії передали за міською програмою конкурсів і проектів 80/20%.
Завдяки цьому, хлопці можуть набувати навички поводження зі зброєю, тренуватися і визначитися з напрямком спеціальності, пише Правда.
А ще навчання на цих тренажерах допоможе економити – попередньо навчитися тут та закріпити знання на полігоні.
Дуже важливо, що поповнюється база, де навчають наших нацгвардійців. Це надзвичайно важлива річ для підготовки військових. В рамках програми “80 на 20”: 80% з міського бюджету фінансувалось завдяки платникам податків і 20% – це донати. Дякую за можливість допомагати захисникам України, – пише міський голова Руслан Марцінків.