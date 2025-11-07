ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

У Франківську для нацгвардійців відкрили інтерактивний тир

Автор: Олег Мамчур
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Український проєкт City нагороджений європейською премією
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Інтерактивний тир для навчання прикарпатських військових з Нацгвардії передали за міською програмою конкурсів і проектів 80/20%.

Завдяки цьому, хлопці можуть набувати навички поводження зі зброєю, тренуватися і визначитися з напрямком спеціальності, пише Правда.

А ще навчання на цих тренажерах допоможе економити – попередньо навчитися тут та закріпити знання на полігоні.

Дуже важливо, що поповнюється база, де навчають наших нацгвардійців. Це надзвичайно важлива річ для підготовки військових. В рамках програми “80 на 20”: 80% з міського бюджету фінансувалось завдяки платникам податків і 20% – це донати. Дякую за можливість допомагати захисникам України, – пише міський голова Руслан Марцінків.

СХОЖІ НОВИНИ