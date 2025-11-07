У Франківську для нацгвардійців відкрили інтерактивний тир

Інтерактивний тир для навчання прикарпатських військових з Нацгвардії передали за міською програмою конкурсів і проектів 80/20%.

Завдяки цьому, хлопці можуть набувати навички поводження зі зброєю, тренуватися і визначитися з напрямком спеціальності, пише Правда.

А ще навчання на цих тренажерах допоможе економити – попередньо навчитися тут та закріпити знання на полігоні.