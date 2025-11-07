На фронті загинув захисник з Прикарпаття Олексій Зайцев

5 листопада 2025 року, під час виконання бойового завдання, загинув солдат Зайцев Олексій, старший стрілець-вогнеметник 2 мотопіхотного відділення 1 мотопіхотного взводу 2 мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону управління військової частини А4267.

Повідомляє Городенківська міська рада, передає Правда.іф.

Що відомо про воїна

Олексій Зайцев народився 27 квітня 1977 року, був уродженцем та колишнім мешканцем села Котиківка. З початку повномасштабного вторгнення він став на захист Батьківщини, віддавши своє життя за мир і свободу українського народу.

Загинув унаслідок удару ворожого дрона

Воїн поліг поблизу населеного пункту Рай-Олександрівка Краматорського району Донецької області. Під час бою за свободу і незалежність України воїн мужньо виконував свій військовий обов’язок і загинув унаслідок удару дрона-камікадзе.

У Городенківській громаді повідомили про глибоку втрату та висловили щирі співчуття родині полеглого Героя.

“Сумуємо разом із вами, підтримуємо у годину тяжкої втрати. Нехай душа загиблого знайде вічний спокій, а Господь прийме його там, де спочивають праведні”, — зазначили у громаді.

Жителі громади схиляють голови у скорботі за захисником, який віддав найдорожче — своє життя — за рідну землю.

Світла пам’ять і вічна слава Герою України — Олексію Зайцеву.