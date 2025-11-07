Яким буде графік вимкнень в суботу 8 листопада на Прикарпатті

Завтра, 8 листопада, обмеження будуть застосовуватися в усіх регіонах України, в тому числі на Прикарпатті. Для побутових споживачів будуть діяти графіки погодинних вимкнень, для промислових – графіки обмеження потужності.
Про це повідомили у Прикарпаттяобленерго, передає Правда.іф.
Перевіряйте вимкнення за своєю чергою ГПВ за допомогою каналів:
Сайт – кнопка «Графіки вимкнень»: https://svitlo.oe.if.ua.
Сайт – кнопка «Вимкнення»: https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table.
Вайбер-бот – Відсутнє світло – Черга вимкнень: https://chats.viber.com/oeifuabot.