ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Яким буде графік вимкнень в суботу 8 листопада на Прикарпатті

Автор: Оксана Марушкевич
Кіт дивиться на палаючу свічку
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Басейн і готель для відпочинку в Карпатах
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Завтра, 8 листопада, обмеження будуть застосовуватися в усіх регіонах України, в тому числі на Прикарпатті. Для побутових споживачів будуть діяти графіки погодинних вимкнень, для промислових – графіки обмеження потужності.

Про це повідомили у Прикарпаттяобленерго, передає Правда.іф.

Перевіряйте вимкнення за своєю чергою ГПВ за допомогою каналів:

Сайт – кнопка «Графіки вимкнень»: https://svitlo.oe.if.ua.

Сайт – кнопка «Вимкнення»: https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table.

Вайбер-бот – Відсутнє світло – Черга вимкнень: https://chats.viber.com/oeifuabot.

Графік погодинного відключення електроенергії на 08.11.2025

Джерело(а) інформації

Прикарпаттяобленерго

СХОЖІ НОВИНИ