На Прикарпатті семеро лікарів отримають 200 тисяч гривень за працевлаштування у сільських лікарнях

У Івано-Франківській області семеро медиків, які після інтернатури підписали договори на роботу в лікарнях сільської місцевості, очікують на отримання одноразової державної виплати у розмірі 200 тисяч гривень.

Серед них — дві випускниці Івано-Франківського національного медичного університету, які працюватимуть у Солотвинській лікарні. Такі виплати вони отримають відповідно до постанови уряду про допомогу лікарям, які зголосилися пропрацювати три роки у сільській місцевості чи прифронтових громадах, пише Суспільне.

Про цю програму кореспонденти Суспільного поспілкувалися із медикинями Солотвинської лікарні, представником Франківського медуніверситету Іваном Мельником та директоркою департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської обласної військової адміністрації Олександрою Бойчук.

“Люди хотіли, щоб сімейний лікар до них приїздив”

Випускниця Франківського медуніверситету Мар’яна Щербій після завершення навчання вирішила залишитися працювати в Солотвинській лікарні. Вона каже, що саме в цьому медзакладі проходила інтернатуру, звикла до колективу і побачила перспективу для розвитку.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

“Було місце для терапевта, і я вирішила продовжити тут працювати вже лікарем. У терапевтичному відділенні я працюю на пів ставки — веду пацієнтів. Ще пів ставки маю у приймальному покої Солотвинської лікарні”, — розповідає Мар’яна Щербій.

Її одногрупниця Наталія Гнатюк після навчання теж влаштувалася до цього медзакладу. Вона обрала сімейну медицину й нині приймає пацієнтів у поліклініці, а також обслуговує жителів навколишніх сіл.

“Маю виїзди у села Кричка і Гута. Це — віддалені села від Солотвина. І там є більше пацієнтів. Люди хотіли, щоб сімейний лікар до них приїздив, тому що не всі можуть приїхати в Солотвин. Моєму найменшому пацієнту — місяць, найстаршому — 87 років. Тому це є патронаж новонародженого та спостереження за людьми, старшими за 65 років”, — говорить Наталія Гнатюк.

Заступниця генерального директора Солотвинської лікарні Ольга Іванків розповідає, що їхній заклад опікується жителями 13 сіл громади, а медпрацівників не вистачає. Вона каже: формально штат укомплектований, та більшість спеціалістів тут працюють не на ставку.

“У Солотвинській громаді наш заклад — єдиний, де надають вторинну медичну допомогу. Брак кадрів, зокрема лікарів та медичних сестер, є не тільки у нас, але й по області, по всій Україні. Тому для нас важливо, щоб ті, хто прагне залишитися працювати в лікарні, мали повну ставку і повний робочий день. Це гарантує безперервність і якість медичної допомоги”, — розповідає Ольга Іванків.

На що лікарки планують витратити 200 тисяч гривень

Для спеціалістів, які після інтернатури залишаються працювати в сільській місцевості, уряд запровадив програму підтримки — одноразову грошову допомогу в розмірі 200 тисяч гривень. Медикині Солотвинської лікарні Мар’яна Щербій та Наталія Гнатюк подали документи для її отримання. Зі слів Наталії Гнатюк, ця фінансова допомога стане для неї суттєвою підтримкою.

“Розмір зарплати залежить від кількості задекларованих людей. І на самому початку вона є мінімальною. Тому на початок роботи ця програма непогана для сімейного лікаря”, — каже Наталія Гнатюк.

Мар’яна Щербій планує спрямувати допомогу на додаткове навчання.

“Зараз для молодих лікарів, таких як я, які закінчили спеціальність “внутрішні хвороби”, є можливість обрати вузьку спеціалізацію. У майбутньому я планую здобути її, тому хочу витратити гроші саме на це. Також частину — на участь у конференціях і професійних курсах”, — говорить Мар’яна Щербій.

Хто і як може отримати одноразову допомогу

Начальник відділу працевлаштування студентів та випускників Івано-Франківського національного медичного університету Іван Мельник розповів, що цьогоріч семеро випускників вишу подали заяви на урядову програму й очікують на виплати у 200 тисяч гривень. Він назвав основні умови для подачі документів на цю ініціативу.

“Потрібно подати пакет документів на адресу університету, де випускники закінчують навчання в інтернатурі. Також додають лист від медзакладу державної чи комунальної форми власності, який підтверджує, що посада, на яку прийняли молодого спеціаліста, була в Єдиному порталі вакансій по Україні, і що її зайнятість становить 75% або менше. Ну і важливий документ — копія угоди, яку працевлаштований підписує з керівником лікувальної установи. У ній він зобов’язується відпрацювати не менше трьох років”, — пояснює Іван Мельник.

Заступниця генерального директора Солотвинської лікарні Ольга Іванків каже, що така умова вигідна і для медзакладу, і для громади: “Якщо лікарі укладають з нами контракт на три роки, це досить важливо, бо ми впевнені, що упродовж цього часу працівник буде повністю з нами. Він надаватиме допомогу, і ми матимемо стовідсоткове закриття певної спеціальності”.

Зі слів директорки департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської обласної військової адміністрації Олександри Бойчук, нині в області є дефіцит лікарів — у медзакладах зареєстрована 181 вакансія.

“У нас діють дві програми підтримки медиків — це відшкодування грошей і надання службового житла. Влітку ми почали їх реалізовувати спільно з Івано-Франківським національним медичним університетом, оскільки саме через виш виплачують одноразову допомогу в розмірі 200 тисяч гривень. Ми разом визначаємо потреби та шукаємо фахівців, щоб забезпечити медичні заклади необхідними працівниками”, — говорить Олександра Бойчук.