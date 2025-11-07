На війні загинув воїн Роман Сарамага

22 квітня 2025 року, під час виконання бойового завдання, загинув колишній старший водій роти вогневої підтримки військової частини А2980 старший сержант Сарамага Роман Степанович 21.12.1979 р.н., мешканець села Михальче.

Загинув воїн поблизу населеного пункту Надіївка Донецької області.

До сьогодні Захисник вважався зниклим безвісти. Невдовзі Герой повернеться до рідного дому.

«У ці скорботні дні Городенківська громада висловлює щирі співчуття родині Героя. Сумуємо разом із вами, підтримуємо у годину тяжкої втрати. Нехай душа загиблого знайде вічний спокій, а Господь прийме його там, де спочивають праведні», – пише Городенківська міська рада територіальної громади.