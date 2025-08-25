Городенківщина попрощалася з Героєм Дмитром Курилівим

Сьогодні у селі Поточищі відбулося прощання з нашим Захисником — Курилівим Дмитром Михайловичем. Він віддав своє життя за свободу, незалежність і мирне небо над Україною.



Пише Правда.ІФ з посиланням на Місто

Провести в останню дорогу Дмитра зібралися його односельці, побратими, однокласники, друзі, військовослужбовці, священнослужителі, керівництво громади , а також усі, кому небайдужа доля нашої країни. Усі, хто знав його як мужнього, щирого і відданого сина України.

Сьогодні ми схиляємо голови у скорботі… Сумуємо разом із родиною, яка втратила найдорожче. Плачемо всією громадою, бо відійшов у вічність справжній Герой — воїн честі, сили і любові до Батьківщини, – пишуть на сторінці громади.

Дмитро до останнього подиху залишався вірним присязі та обов’язку. Він був прикладом хоробрості, мужності, справжнього патріотизму. Його подвиг — це наша пам’ять і наша совість. Його життя — це заповіт любити і берегти Україну.