ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Похорон військового з українським прапором.
Диван на коліщатках в темній вітальні

Городенківщина попрощалася з Героєм Дмитром Курилівим

Автор: Уляна Роднюк
25/08/2025 20:25
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
https://blagodeveloper.com/?utm_source=zmi&utm_medium=pravda-news&utm_campaign=blago
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Сьогодні у селі Поточищі відбулося прощання з нашим Захисником — Курилівим Дмитром Михайловичем. Він віддав своє життя за свободу, незалежність і мирне небо над Україною.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Пише Правда.ІФ з посиланням на Місто

Провести в останню дорогу Дмитра зібралися його односельці, побратими, однокласники, друзі, військовослужбовці, священнослужителі, керівництво громади , а також усі, кому небайдужа доля нашої країни. Усі, хто знав його як мужнього, щирого і відданого сина України.

Сьогодні ми схиляємо голови у скорботі… Сумуємо разом із родиною, яка втратила найдорожче. Плачемо всією громадою, бо відійшов у вічність справжній Герой — воїн честі, сили і любові до Батьківщини, – пишуть на сторінці громади.

Дмитро до останнього подиху залишався вірним присязі та обов’язку. Він був прикладом хоробрості, мужності, справжнього патріотизму. Його подвиг — це наша пам’ять і наша совість. Його життя — це заповіт любити і берегти Україну.

Ми плачемо. Ми сумуємо. Але ми й гордимося. Бо мали честь жити з Героєм поруч. Він жив для України і загинув за неї.
І допоки житиме наша пам’ять — житиме і Герой. Вічна пам’ять, вічна слава Герою! Слава Україні! Героям слава ! – йдеться в дописі.

Похоронна процесія з солдатами та цивільними людьми

СХОЖІ НОВИНИ