Передовые материалы и технологии в производстве бронежилетов

Защитные жилеты в современной интерпретации появились в США в 50-х годах прошлого века, когда специальное обмундирование разрабатывали для ведения Корейской войны. Прототипы жилетов носили воины Древнего Рима и Греции. В древние времена защитную амуницию делали из шкур животных, дерева и бронзы. Современные версии изготавливают из инновационных материалов, которые сочетают повышенную прочность и малый вес.

Эволюция привела к созданию технологий и материалов, которые значительно повысили защитные свойства обмундирования. Несколько десятилетий назад основу конструкции составляла тяжелая пластина из стали. Если рассматривать современный бронежилет, купить который можно в интернет-магазине ROZETKA, на смену стальной пластине пришли гибкие, легкие композиты с улучшенными показателями прочности. Создание инновационных материалов стало возможным благодаря достижениям в сфере производства полимеров и развитию химии высокомолекулярных соединений.

Какие материалы используют в производстве бронежилетов

Популярный в военной индустрии материал — кевлар, изменил подход к защите тела от осколков снарядов и пуль. Синтетическое волокно отличается повышенной прочностью на разрыв. Другие особенности:

легче стали в 5 раз;

задерживает пули малого и среднего калибров;

идеально подходит для изготовления мягких бронежилетов, которые носят под одеждой.

Отдельного внимания заслуживает ультравысокомолекулярный полиэтилен, который обладает повышенной устойчивостью к износу и ударной вязкостью. Дополнительный плюс — весит меньше кевлара. Бронежилеты, сделанные из ультравысокомолекулярного полиэтилена, эффективно защищают от пуль и обеспечивают комфорт при ношении. Благодаря использованию передовых материалов защитное обмундирование приобрело улучшенные потребительские свойства:

малый вес и удобство при длительном ношении;

поглощение энергии ударов;

эргономичность и гибкость, плотное облегание тела;

термическая стойкость и защита в условиях агрессивных сред.

Современные бронежилеты оснащены сенсорами и датчиками, которые контролируют жизненно важные функции и оценивают повреждения защиты.

Почему нужно носить бронежилет

Ношение бронежилета — это возможность повысить выживаемость и боеспособность. Защитная амуниция обеспечивает безопасность военнослужащего. Лучшие цены и самый большой выбор тактического снаряжения в интернет-магазине ROZETKA — защитите свою жизнь и здоровье. Что дает ношение бронежилета:

Снижение риска летального исхода при попадании пули или осколков в грудную клетку, живот, спину. Уменьшение тяжести последствий артиллерийских обстрелов. Защитный жилет ослабляет действие ударных волн и повреждающих элементов, которые образуются из-за взрыва — кусков бетона и металла. Понижение травмирующей нагрузки. Если бронежилет полностью не останавливает пули и осколки, он распределяет и уменьшает силу удара, что позволяет избежать повреждения внутренних органов.

Современные бронежилеты задерживают пистолетные и автоматные пули. Ношение защитного обмундирования повышает выживаемость в ближнем бою и во время ведения боевых действий в городских условиях.