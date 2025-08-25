У Коломиї зустріли капітана поліції Ігоря Мартинюка. ФОТО

25 серпня, десятки людей на колінах зустрічали скорботний кортеж загиблого коломиянина, капітана поліції, спецпризначенця Ігоря Мартинюка.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Інформатор

Ігор Мартинюк – капітан поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, спецпризначенець.

З 2014 року неодноразово брав участь в АТО. Служив на посаді старшого інспектора відділення тактико-спеціальної підготовки батальйону поліції особливого призначення.

Загинув захисник 22 серпня 2025 року.

Сьогодні, 25 серпня, коломияни на колінах зустріли скорботний кортеж Героя. Попрощаються із захисником завтра, 26 серпня. Початок похорону о 10:00 в церкві священномученика Йосафата. Поховають воїна на Алеї Слави.