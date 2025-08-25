“Таборові діти”: у Підлужжі показали виставу за книгою письменниці Любові Загоровської. ФОТО

На День Незалежності в селі Підлужжя юні актори показали виставу «Таборові діти» за мотивами однойменної книги журналістки та письменниці Любові Загоровської. У ній зібрано свідчення людей, які в дитинстві зазнали репресій радянської влади — депортацій, трагедій і заслань.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Бліц-інфо

Історії маленьких невинних жертв радянських репресій ожили у поглядах, у крику, у мовчанні юних акторів.

“З перших хвилин у залі запанувала тиша, яку прорізали лише сльози і вигуки «Рассказывай» Люди плакали всю виставу, бо біль тих дітей відчувався так, ніби це відбувалося поруч, з нашими родинами. Ця постановка — більше, ніж театр. Це свідчення пам’яті, яка має жити в нас і наших дітях. Бо тільки пам’ятаючи, ми можемо не допустити повторення темряви минулого Такі вистави не просто зворушують, вони очищують, дають можливість прожити чужий біль, аби стати сильнішими”,- поділилась враженнями від вистави місцева мешканка Оксана Веляник.

На виставі побував і очільник Івано-Франківської громади Руслан Марцінків.