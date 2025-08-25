Прикарпаття серед лідерів за кількістю виданих пільгових іпотек за програмою «єОселя»

З початку 2025 року майже 4,2 тисячі українців скористалися можливістю придбати власне житло у рамках державної програми «єОселя». Загальна сума виданих кредитів – 7,6 млрд грн.
Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!
Пише Правда.ІФ з посиланням на Світлану Онищук
Лише за минулий тиждень видано 162 кредити на суму 288 млн грн.
Позику під 3% отримали:
- 68 військовослужбовців та представників сектору безпеки
- 7 медиків
- 5 педагогів
- 5 науковців.
- Кредити під 7% отримали:
- 55 українців без власного житла
- 19 ВПО
- 3 ветерани.
Найбільше кредитів видано у Київській області (45), м. Київ (34), Івано-Франківській області (14).
За час дії програми (від жовтня 2022 року) вже видано понад 19 тисяч кредитів на більше ніж 31,7 млрд грн.
«єОселя» — державна програма, що допомагає українським родинам придбати власне житло на доступних та пільгових умовах.
Програму «єОселя» реалізує Міністерство економіки України спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ «Укрфінжитло».