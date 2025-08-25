Прикарпаття серед лідерів за кількістю виданих пільгових іпотек за програмою «єОселя»

З початку 2025 року майже 4,2 тисячі українців скористалися можливістю придбати власне житло у рамках державної програми «єОселя». Загальна сума виданих кредитів – 7,6 млрд грн.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Світлану Онищук

Лише за минулий тиждень видано 162 кредити на суму 288 млн грн.

Позику під 3% отримали:

68 військовослужбовців та представників сектору безпеки

7 медиків

5 педагогів

5 науковців.

Кредити під 7% отримали:

55 українців без власного житла

19 ВПО

3 ветерани.

Найбільше кредитів видано у Київській області (45), м. Київ (34), Івано-Франківській області (14).

За час дії програми (від жовтня 2022 року) вже видано понад 19 тисяч кредитів на більше ніж 31,7 млрд грн.

«єОселя» — державна програма, що допомагає українським родинам придбати власне житло на доступних та пільгових умовах.

Програму «єОселя» реалізує Міністерство економіки України спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ «Укрфінжитло».