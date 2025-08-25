Як підготувати дитину до здачі крові з вени? Поради медсестри

У багатьох дітей процедура здачі крові для аналізу викликає страх. В медичній установі дитина кричить, виривається, не дозволяє нікому до себе торкнутися. Що робити у таких випадках? Як заспокоїти дитину? Чи можна підготувати малюка до здачі крові? Про це й інше читачам Правда.іф розповідає старша медична сестра медичного центру VISE clinic Анна Поляк.

Чимало дітей бояться різних медичних маніпуляцій, тому перед походом в медичний заклад із дитиною треба поговорити і спокійно пояснити їй: що, чому, навіщо їй робитимуть та чого очікувати від тієї чи іншої процедури.

«Якщо дитина опирається, виривається, це негативно впливає на якість крові, викликає руйнування еритроцитів, утворення згустків. А отже – результати досліджень будуть некоректними. Також гіперактивність дитини є перепоною для роботи медсестри. Може статися прокол вени, утворюються гематоми. Скоріш за все маніпуляцію доведеться проводити повторно. Не варто обманювати дитину, казати, що це буде зовсім не боляче. Дитині просто треба все пояснити, сказати правду, що під час уколу вона відчує невеликий біль. Ми це називаємо «укус комарика»», – розповідає Анна Поляк.

За словами медичної сестри, перед походом до лабораторії батькам і дітям варто погратися в лікаря, зробити уколи лялькам, м’яким іграшкам, дати дитині можливість відчути себе медиком. Можна мінятися ролями. Наприклад, спочатку дитина робить уколи, потім укол роблять дитині. Власне, за допомогою таких рольових ігор, дитина під час процедури буде більш розслабленою, адже знатиме, що її очікує. Також існує багато мультфільмів, які розповідають про забір крові.

«Коли дитина йде до лікаря, їй варто взяти з собою улюблену іграшку. Також батькам варто пообіцяти дитині подарунок, винагороду після неприємної процедури. Ми постійно пояснюємо батькам, що вони також мають бути налаштовані спокійно, впевнено, тому що дитина відчуває їхній емоційний стан, особливо – маленькі діти. Батьки в маніпуляційному кабінеті мають бути абсолютно спокійними, не нервувати самим, і не передавали такий свій стан дитині. Також варто взяти якісь смаколики: бутерброд, печиво, водичку, сік, якісь снеки і перекусити після здачі крові на аналіз», – наголошує Анна Поляк.

Спокійна розмова з дитиною, гра в лікарню, пояснення важливості тієї чи іншої медичної процедури – дають свій результат. А отже, похід до лікаря мине без стресу та сліз.

