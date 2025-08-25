ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
В Івано-Франківську відбудеться "Франко-Фест"
Диван на коліщатках в темній вітальні

В Івано-Франківську відбудеться «FrankoFest»

Автор: Олег Мамчур
25/08/2025 17:49
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
https://blagodeveloper.com/?utm_source=zmi&utm_medium=pravda-news&utm_campaign=blago
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

З 30 по 31 серпня в Палаці Потоцьких в Івано-Франківську відбудеться фестиваль «FrankoFest» – фестиваль, присвячений спадщині Івана Франка.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

«FrankoFest» – це фестиваль, який має на меті об’єднати письменників, митців, видавців та решту осіб, які хочуть ближче познайомитися зі спадщиною Івана Франка.

Протягом фестивалю відвідувачі досліджуватимуть зв’язок письменника та міста під гаслом – «Франко і Франківськ». 

Програма фестивалю:

28 серпня: 

  • 15:00 Відкриття виставки творів візуального мистецтва «Франківська збірка» (триватиме до 31 серпня).

30 серпня: 

  • 14:00 «Франко від А до Я: для дітей та дорослих». Розмова з Богданом Тихолозом та Наталією Тихолоз. Модератор: Іван Монолатій.
  • 14:00 «Фарбований Лис». Читання книжки з дітьми 6-8 років.
  • 15:00 Вистава для дітей. Театр ляльок «Підкова на щастя».
  • 16:00 Майстер-клас «Створюємо дива з бібікою на прізвисько Комашка».
  • 17:00 «Маніпулянтка: нове перепрочитання Франка». Розмова з Богданом Тихолозом та Наталією Тихолоз. Модераторка: Анна Шаламай.
  • 17:00 «Шукаємо друзів для Соні» разом із Надією Рудою.
  • 18:30 Квіз-вікторина. 
  • 20:30 Драматичні читання «Сойчине крило». Учасники: Надія Левченко, Юрій Хвостенко.

31 серпня: 

  • 13:00 Весела руханка з Манею та Кабенею
  • 14:00 «Ріпка. Стара казка, по-новому розповів Іван Франко». Майстерка для дітей 10 років
  • 15:00 Ретроспектива «Три яви Франкової любови»
  • 16:00 Панельна дискусія «Який він літературний Франківськ?». Учасники: Тарас Прохасько, Степан Процюк, Володимир Єшкілєв. Модератор: Мирослав Кошик
  • 16:00 Майстер-клас із Віталією Савченко «Змайструй свою казкову овечку»
  • 18:00 Концерт. Гурт «FRANKO band», Павло Табаков

СХОЖІ НОВИНИ