В Івано-Франківську відбудеться «FrankoFest»

З 30 по 31 серпня в Палаці Потоцьких в Івано-Франківську відбудеться фестиваль «FrankoFest» – фестиваль, присвячений спадщині Івана Франка.
«FrankoFest» – це фестиваль, який має на меті об’єднати письменників, митців, видавців та решту осіб, які хочуть ближче познайомитися зі спадщиною Івана Франка.
Протягом фестивалю відвідувачі досліджуватимуть зв’язок письменника та міста під гаслом – «Франко і Франківськ».
Програма фестивалю:
28 серпня:
- 15:00 Відкриття виставки творів візуального мистецтва «Франківська збірка» (триватиме до 31 серпня).
30 серпня:
- 14:00 «Франко від А до Я: для дітей та дорослих». Розмова з Богданом Тихолозом та Наталією Тихолоз. Модератор: Іван Монолатій.
- 14:00 «Фарбований Лис». Читання книжки з дітьми 6-8 років.
- 15:00 Вистава для дітей. Театр ляльок «Підкова на щастя».
- 16:00 Майстер-клас «Створюємо дива з бібікою на прізвисько Комашка».
- 17:00 «Маніпулянтка: нове перепрочитання Франка». Розмова з Богданом Тихолозом та Наталією Тихолоз. Модераторка: Анна Шаламай.
- 17:00 «Шукаємо друзів для Соні» разом із Надією Рудою.
- 18:30 Квіз-вікторина.
- 20:30 Драматичні читання «Сойчине крило». Учасники: Надія Левченко, Юрій Хвостенко.
31 серпня:
- 13:00 Весела руханка з Манею та Кабенею
- 14:00 «Ріпка. Стара казка, по-новому розповів Іван Франко». Майстерка для дітей 10 років
- 15:00 Ретроспектива «Три яви Франкової любови»
- 16:00 Панельна дискусія «Який він літературний Франківськ?». Учасники: Тарас Прохасько, Степан Процюк, Володимир Єшкілєв. Модератор: Мирослав Кошик
- 16:00 Майстер-клас із Віталією Савченко «Змайструй свою казкову овечку»
- 18:00 Концерт. Гурт «FRANKO band», Павло Табаков