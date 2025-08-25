В Івано-Франківську відбудеться «FrankoFest»

З 30 по 31 серпня в Палаці Потоцьких в Івано-Франківську відбудеться фестиваль «FrankoFest» – фестиваль, присвячений спадщині Івана Франка.

«FrankoFest» – це фестиваль, який має на меті об’єднати письменників, митців, видавців та решту осіб, які хочуть ближче познайомитися зі спадщиною Івана Франка.

Протягом фестивалю відвідувачі досліджуватимуть зв’язок письменника та міста під гаслом – «Франко і Франківськ».

Програма фестивалю:

28 серпня:

15:00 Відкриття виставки творів візуального мистецтва «Франківська збірка» (триватиме до 31 серпня).

30 серпня:

14:00 «Франко від А до Я: для дітей та дорослих». Розмова з Богданом Тихолозом та Наталією Тихолоз. Модератор: Іван Монолатій.

Розмова з Богданом Тихолозом та Наталією Тихолоз. Модератор: Іван Монолатій. 14:00 «Фарбований Лис». Читання книжки з дітьми 6-8 років.

Читання книжки з дітьми 6-8 років. 15:00 Вистава для дітей. Театр ляльок «Підкова на щастя».

Театр ляльок «Підкова на щастя». 16:00 Майстер-клас «Створюємо дива з бібікою на прізвисько Комашка».

«Створюємо дива з бібікою на прізвисько Комашка». 17:00 «Маніпулянтка: нове перепрочитання Франка». Розмова з Богданом Тихолозом та Наталією Тихолоз. Модераторка: Анна Шаламай.

Розмова з Богданом Тихолозом та Наталією Тихолоз. Модераторка: Анна Шаламай. 17:00 «Шукаємо друзів для Соні» разом із Надією Рудою.

разом із Надією Рудою. 18:30 Квіз-вікторина.

20:30 Драматичні читання «Сойчине крило». Учасники: Надія Левченко, Юрій Хвостенко.

31 серпня: