Афіша виставки українського художника Мирослава Отковича
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську відкрилася унікальна виставка

Автор: Оксана Марушкевич
25/08/2025 17:17
В Івано-Франківську відкрили виставку памʼяті народного художника України Мирослава Отковича. Її назва – “Король Данило. Велич духу Галицької землі”.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє очільник міста Руслан Марцінків, передає Правда.іф.

“Дякую організатором та усім, хто долучився, щоб зібрати ці роботи і показати франківцям. Щоб дізнатися більше про виставку та на свої очі побачити ці твори мистецтва – приходьте до 22 вересня в Івано-Франківський краєзнавчий музей (Ратуша, 3 поверх)”, – додає Марцінків.

Виставка триватиме до 22 вересня в Івано-Франківському краєзнавчому музеї.

Картина із зображенням янголів та старця.
Картина з фігурою людини і сонцем на задньому плані.
Картина з двома людьми у червоному одязі
Живопис із зображенням релігійної сцени розп'яття
Ікона святих та образ Діви Марії
Двоє чоловіків біля картини в галереї
Група людей на мистецькому заході з фотографами.
Люди стоять на виставці в галереї.
Картина із зображенням ангелів та колами
Ікона архангелів Михайла і Гавриїла
Портрет короля в короні та хресті
Люди на презентації в галереї
Ікона з написами й символом князівської влади.
Троє чоловіків перед релігійним портретом
Картина з релігійними фігурами та хлібами
Картина в рамці з релігійними мотивами
Середньовічний священик та король, історичний живопис

