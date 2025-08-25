В Івано-Франківському ТЦК розповіли про уникнення повісток та мобілізацію

В Івано-Франківському територіальному центрі комплектування зазначають, що частина військовозобов’язаних свідомо уникає отримання повісток. Попри це, у ТЦК наголошують — відмова від повістки не звільняє від відповідальності.

Про це журналістці Фіртки розповів начальник відділення військового обліку сержантів і солдатів запасу Івано-Франківського ТЦК та СП, підполковник Роман Словінський.

За його словами, чимало людей свідомо уникають обов’язку з’явитися до ТЦК: виїжджають в інші міста або ж просто залишаються вдома й не відкривають двері.

«Є ті, хто дійсно потрібен для Збройних сил України. Але, на жаль, чимало таких, що ховаються», — каже офіцер.

Водночас у містах ефективність вручення повісток зросла завдяки співпраці з «Укрпоштою». Листи доходять до адресатів, і більшість військовозобов’язаних з’являються у ТЦК. Проте у селах, особливо віддалених, результат значно гірший.

«Наприклад, у Городенківському районі працює лише одне поштове відділення. У Верховині вручення у самому місті проблем не викликає, але в гірських селах листи можуть просто не дійти», — зазначає Словінський.

Серед причин — складні маршрути для листонош, особливо літнього віку, а також відмова людей від отримання рекомендованих листів.

При цьому в ТЦК наголошують: відмова від листа не звільняє від відповідальності. Повістка вважається врученою навіть тоді, коли адресат не забрав її у відділенні чи відмовився від отримання. У таких випадках дані про особу передають до Нацполіції, що фіксується як порушення правил військового обліку.

«Тоді вже поліція проводить відповідну роботу», — пояснив підполковник.

За його словами, система військового обліку автоматично позначає таких осіб «червоним кольором». Це блокує можливість отримати відстрочку від служби за статтею 23 закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» до того часу, поки людина не з’явиться до ТЦК і не сплатить адмінштраф.