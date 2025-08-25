У Криворівні відкрили меморіальну дошку бійцю Віталію Додюку

У селі Криворівня на Івано-Франківщині 24 серпня 2025 року відкрили меморіальну дошку полеглому у російсько-українській війні бійцю Віталію Додюку.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Верховинської селищної ради.

Пам’ятний знак розмістили на фасаді Криворівнянського ліцею імені Михайла Грушевського, де навчався боєць. На відкриття прийшли рідні Віталія Додюка, його побратими, представники місцевої влади та духовенства, вчителі та учні, односельці.

Пам’ятний знак відкрили матір Ольга та сестра Іванна.

Що відомо про Віталія Додюка

Віталій Додюк народився у 1992 році. Служив розвідником-снайпером однієї з військових частин. У лавах Збройних сил України військовослужбовець мав звання старшого солдата.

Боєць загинув 20 червня 2025 року під час бойового завдання поблизу села Новий Мир Ізюмського району Харківської області.