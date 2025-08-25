ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У Криворівні відкрили меморіальну дошку бійцю Віталію Додюку
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Криворівні відкрили меморіальну дошку бійцю Віталію Додюку

Автор: Олег Мамчур
25/08/2025 16:12
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У селі Криворівня на Івано-Франківщині 24 серпня 2025 року відкрили меморіальну дошку полеглому у російсько-українській війні бійцю Віталію Додюку.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Верховинської селищної ради.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Пам’ятний знак розмістили на фасаді Криворівнянського ліцею імені Михайла Грушевського, де навчався боєць. На відкриття прийшли рідні Віталія Додюка, його побратими, представники місцевої влади та духовенства, вчителі та учні, односельці.

Пам’ятний знак відкрили матір Ольга та сестра Іванна.

Вшанування пам'яті з портретом і прапором України.

Що відомо про Віталія Додюка

Віталій Додюк народився у 1992 році. Служив розвідником-снайпером однієї з військових частин. У лавах Збройних сил України військовослужбовець мав звання старшого солдата.

Боєць загинув 20 червня 2025 року під час бойового завдання поблизу села Новий Мир Ізюмського району Харківської області.

СХОЖІ НОВИНИ