Городенківщина зустріне “на щиті” полеглого захисника Миронюка Миколу

Городенківська громада зустріне скорботний кортеж з тілом загиблого воїна Миронюка Миколу.
Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!
Пише Правда.іф з посиланням на Городенківську міську раду.
“Завтра, 3 вересня 2025р., о 10 годині просимо прийти до каплиці Покрови Пресвятої Богородиці «Всіх Воїнів» у місті Городенка (біля військкомату) гідно віддати шану Герою Миронюку Миколі Васильовичу , який загинув, захищаючи всіх нас та рідну землю від московської орди”, – йдеться у дописі.
Біля каплиці Покрови Пресвятої Богородиці священнослужителі громади відправлять поминальну панахиду.
Про чин похорону та церемонію прощання повідомимлять додатково.
Громаду просять прийти та гідно зустріти Героя.
Орієнтовно о 9:20 годині скорботний кортеж проїжджатиме селами Незвисько та Воронів.
Близько 10:30 годині кортеж з тілом Героя прямуватиме через села Чернятин та Сороки.