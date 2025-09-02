ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Городенківщина зустріне “на щиті” полеглого захисника Миронюка Миколу

Автор: Оксана Марушкевич
02/09/2025 21:22
Городенківська громада зустріне скорботний кортеж з тілом загиблого воїна Миронюка Миколу.

Пише Правда.іф з посиланням на Городенківську міську раду.

“Завтра, 3 вересня 2025р., о 10 годині просимо прийти до каплиці Покрови Пресвятої Богородиці «Всіх Воїнів» у місті Городенка (біля військкомату) гідно віддати шану Герою Миронюку Миколі Васильовичу , який загинув, захищаючи всіх нас та рідну землю від московської орди”, – йдеться у дописі.

Біля каплиці Покрови Пресвятої Богородиці священнослужителі громади відправлять поминальну панахиду.

Про чин похорону та церемонію прощання повідомимлять додатково.

Громаду просять прийти та гідно зустріти Героя.

Орієнтовно о 9:20 годині скорботний кортеж проїжджатиме селами Незвисько та Воронів.

Близько 10:30 годині кортеж з тілом Героя прямуватиме через села Чернятин та Сороки.

