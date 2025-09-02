Воїна Олександра Євтушка нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня

З грудня 2022 року Олександр проходить службу бойовим медиком. Щодня, ризикуючи власним життям, він мужньо й хоробро виконує свій обов’язок — рятує життя побратимів та допомагає на полі бою.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Пише Правда.ІФ з посиланням на Андрія Найду

Отримана відзнака є свідченням його самовідданості, жертовності та високого професіоналізму.