Воїна Олександра Євтушка нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня

Автор: Уляна Роднюк
02/09/2025 21:59
З грудня 2022 року Олександр проходить службу бойовим медиком. Щодня, ризикуючи власним життям, він мужньо й хоробро виконує свій обов’язок — рятує життя побратимів та допомагає на полі бою.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Андрія Найду

Отримана відзнака є свідченням його самовідданості, жертовності та високого професіоналізму.

“Від імені всієї Калуської громади висловлюємо щирі вітання та подяку сержанту Олександру Євтушку за мужність і захист України”, – йдеться в дописі.

