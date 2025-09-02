Воїна Олександра Євтушка нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня

З грудня 2022 року Олександр проходить службу бойовим медиком. Щодня, ризикуючи власним життям, він мужньо й хоробро виконує свій обов’язок — рятує життя побратимів та допомагає на полі бою.
Пише Правда.ІФ з посиланням на Андрія Найду
Отримана відзнака є свідченням його самовідданості, жертовності та високого професіоналізму.
“Від імені всієї Калуської громади висловлюємо щирі вітання та подяку сержанту Олександру Євтушку за мужність і захист України”, – йдеться в дописі.