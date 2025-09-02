У Івано-Франківській області зростає захворюваність на грип та COVID-19

Директорка департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Олександра Бойчук повідомила про сезонне зростання захворюваності на грип, ГРВІ та COVID-19 в області.

Сьогодні в Івано-Франківській обласній державній адміністрації відбувся пресбрифінг щодо епідеміологічної ситуації в регіоні. Захід провела директорка департаменту охорони здоров’я ОДА Олександра Бойчук, пишуть Версії.

На брифінгу представлено актуальні дані про стан захворюваності на респіраторні інфекції.

Медичні фахівці зафіксували характерне для осіннього періоду зростання кількості хворих на грип, ГРВІ та COVID-19.

“Епідемічна ситуація свідчить про сезонне, характерне для осені, зростання захворюваності”, — розповіла Олександра Бойчук під час пресбрифінгу.

Директорка департаменту пояснила причини поточної епідеміологічної обстановки.

За її словами, зростання числа респіраторних захворювань пов’язане з завершенням відпускного періоду та поверненням людей до звичайного ритму життя.

“Саме в цей час завершено відпустки, на роботу, в дитячі колективи повертаються дорослі та діти, а отже, зростає число людей з симптомами респіраторних інфекцій”, — зазначила Олександра Бойчук.

Статистичні дані за останній тиждень демонструють значне погіршення епідеміологічної ситуації. Ріст захворюваності склав 13,6% порівняно з попереднім періодом. Загальна кількість хворих досягла 2074 людини проти 1874 за минулий тиждень.

Окремо директорка департаменту охорони здоров’я відзначила ситуацію з COVID-19. За останній тиждень на коронавірусну інфекцію захворіло 197 людей. Ця цифра входить до загального показника респіраторних захворювань.

Система охорони здоров’я області відчуває підвищене навантаження через необхідність госпіталізації частини пацієнтів. За тиждень до медичних закладів області потрапили 138 жителів регіону.

“За тиждень госпіталізовано 138 жителів області, серед яких 42 дітей 0-17 років, що становить 30,43%”, — повідомила Олександра Бойчук.

Серед госпіталізованих пацієнтів окрему категорію становлять хворі на COVID-19. З діагнозом коронавірусної інфекції до стаціонарів області направили 124 особи. Серед них 31 дитина, що складає 25% від усіх госпіталізованих з COVID-19.

“З них з COVID-19 госпіталізовано 124, у тому числі 31 дитина”, — зазначила директорка департаменту під час брифінгу.

Олександра Бойчук підкреслила готовність медичної системи області до прийому пацієнтів з респіраторними інфекціями. Всі заклади охорони здоров’я переведені в режим підвищеної готовності.

“Усі заклади охорони здоров’я на Івано-Франківщині — сімейної медицини і амбулаторні, а також стаціонари приведені у режим готовності до прийому пацієнтів з ознаками вірусних інфекцій”, — повідомила директорка департаменту.

Медичні фахівці звернулися до населення з рекомендаціями щодо профілактики респіраторних захворювань. Перелік заходів включає носіння захисних масок у місцях масового скупчення людей та регулярне миття рук.

Олександра Бойчук закликала громадян дотримуватися основних протиепідемічних заходів. До них належить використання антисептичних засобів для обробки рук та уникнення близького контакту з хворими людьми.

“Носити захисні маски в місцях масового скупчення людей, регулярно мити руки або обробляти їх антисептиком”, — рекомендувала директорка департаменту охорони здоров’я.

Особливу увагу медики звертають на необхідність самоізоляції при появі симптомів захворювання.

Людям з ознаками респіраторних інфекцій рекомендується залишатися вдома та не відвідувати громадські місця.

“Уникати близького контакту з хворими, залишатися вдома при перших ознаках респіраторного захворювання”, — підкреслила Олександра Бойчук.

При розвитку симптомів захворювання медики рекомендують звертатися до сімейного лікаря або використовувати гарячу лінію. Особливу увагу слід приділити таким ознакам, як висока температура, кашель та задишка.

“При таких ознаках, як висока гарячка понад 38 градусів за Цельсієм, кашель, задишка, виражений біль голови, слід в телефонному режимі звернутися до свого сімейного лікаря”, — зазначила директорка департаменту.

Під час пресбрифінгу також порушувалося питання вакцинації населення. Олександра Бойчук звернула увагу на важливість профілактичного щеплення проти COVID-19 та грипу як ефективного засобу запобігання тяжкому перебігу захворювань.