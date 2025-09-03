Цієї ночі Прикарпаття піддалося масованій ракетній атаці: що відомо

У ніч на середу 03 вересня вся Україна, й Івано-Франківська область у тому числі, піддалися масованій ворожій ракетній атаці, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

Сигнал повітряної тривоги був оголошений близько 02.00 години ночі і безперервно тривав аж до 06.30 години ранку 03 вересня.

Ракетна атака

Моніторингові канали та дописи користувачів вказували на масовану повітряну атаку усієї території Івано-Франківської області. Вибухи та роботу ППО було чутно в Івано-Франківську, Коломиї, Калуші та Бурштині.

Деякі спеціалізовані телеграм-канали вказували, що Івано-Франківщину цієї ночі ворог намагався атакувати відразу шістьма крилатими ракетами “Калібр”.

Особливо гучно цієї ночі було у місті Калуш.

Мер Калуша звернувся до місцевих жителів із проханням перебувати в укриттях та не знімати і не поширювати роботу ППО. На то місць місцеві жителі у коментарях під відео місцевого очільника масово скаржилися на закриті укриття у місті.