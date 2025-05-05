ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

Городенківська громада віддасть шану полеглому захиснику

Автор: Оксана Марушкевич
05/05/2025 13:02
-Реклама
-Реклама
-Реклама
Готелі Reikartz і контакти, Україна
-Реклама
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Сьогодні, 5 травня, о 15 годині біля каплиці Покрови Пресвятої Богородиці «Всіх Воїнів» у місті Городенка (біля військкомату) громада віддасть шану Герою Гураку Ігорю.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Пише Правда.іф з посиланням на Городенківську міську раду.

Священнослужителі громади відправлять поминальну панахиду.

Про чин похорону та церемонію прощання повідомлять додатково.

Також Городенківську громаду просять зустріти скорботний кортеж з тілом воїна:

“Орієнтовно о 14:30 г скорботний кортеж проїжджатиме селами Сороки і Чернятин. Після панахиди маршрут пролягатиме через село Воронів до Незвиська просимо мешканців вище вказаних сіл вийти та гідно зустріти Героя”.