Городенківська громада віддасть шану полеглому захиснику

Сьогодні, 5 травня, о 15 годині біля каплиці Покрови Пресвятої Богородиці «Всіх Воїнів» у місті Городенка (біля військкомату) громада віддасть шану Герою Гураку Ігорю.

Пише Правда.іф з посиланням на Городенківську міську раду.

Священнослужителі громади відправлять поминальну панахиду.

Про чин похорону та церемонію прощання повідомлять додатково.

Також Городенківську громаду просять зустріти скорботний кортеж з тілом воїна:

“Орієнтовно о 14:30 г скорботний кортеж проїжджатиме селами Сороки і Чернятин. Після панахиди маршрут пролягатиме через село Воронів до Незвиська просимо мешканців вище вказаних сіл вийти та гідно зустріти Героя”.