На Прикарпатті автомобіль в’їхав у бетонний заїзд. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода трапилася четвертого травня близько опівночі в селі Липівка Тисменицької територіальної громади.

Про це повідомили в поліції Івано-Франківської області.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що 21-річний іванофранківець, керуючи автомобілем «Toyota Land Cruiser Prado», не обрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожні обставини, не впорався з керування та допустив зіткнення з бетонним заїздом до житлового господарства.

Унаслідок ДТП пасажир, 2002 року народження, отримав тілесні ушкодження. Його доставили до лікувального закладу.

У керманича відібрали кров на перевірку стану сп’яніння. Результат — позитивний.

Поліцейські затримали водія в порядку статті 208 КПК України та повідомили про підозру за ч. 1 ст. 286–1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.