У Франківську проведуть книжковий фестиваль «Слово»

В Івано-Франківську, 8 травня, відбудеться Книжковий фестиваль «Слово».
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Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків, пише Ратуша.
Руслан Марцінків зазначає, що у четвер з 10:00 по 19:00 на вулиці Вітовського та Лесі Українки буде книжковий ярмарок.
“Також будуть зустрічі з літераторами та експертами, презентації книг та цікаві дискусії. Детальніше про локації та час на сторінці фестивалю Книжковий Фестиваль “Слово” – Book Fest “Slovo”, — наголошує Марцінків.