У Франківську проведуть книжковий фестиваль «Слово»

В Івано-Франківську, 8 травня, відбудеться Книжковий фестиваль «Слово».

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків, пише Ратуша.

Руслан Марцінків зазначає, що у четвер з 10:00 по 19:00 на вулиці Вітовського та Лесі Українки буде книжковий ярмарок.