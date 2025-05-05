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У Франківську проведуть Книжковий фестиваль «Слово»
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську проведуть книжковий фестиваль «Слово»

Автор: Олег Мамчур
05/05/2025 12:30
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В Івано-Франківську, 8 травня, відбудеться Книжковий фестиваль «Слово».

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Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків, пише Ратуша.

Руслан Марцінків зазначає, що у четвер з 10:00 по 19:00 на вулиці Вітовського та Лесі Українки буде книжковий ярмарок.

“Також будуть зустрічі з літераторами та експертами, презентації книг та цікаві дискусії. Детальніше про локації та час на сторінці фестивалю Книжковий Фестиваль “Слово” – Book Fest “Slovo”, — наголошує Марцінків.