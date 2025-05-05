На Прикарпатті відбулася проща на честь митрополита Андрея Шептицького

Четвертого травня на Ясній Горі в Гошеві відбулася проща на честь митрополита Андрея Шептицького та Вигодської ОТГ.

Про це інформують на Facebook-сторінці монастиря.

“Урочисту св. Літургію очолив у храмі місцевий ігумен о. Вінкентій Слободян, ЧСВВ у співслужінні з о. Тарасом Путьком — ректором Івано-Франківської духовної семінарії, о. Зореславом Котовичем — протопресвітером Долинського протопресвітеріату, о. Василем Паньківим — адміністратором парафії Благовіщення Пресвятої Богородиці УГКЦ у смт Вигода, і о. Миколаєм Микосовським — ЧСВВ з Гошівського монастиря.

Численні вірні отримали Боже благословення через окроплення освяченою водою”, — йдеться у дописі.