Городенківський “Пробій” побореться за перемогу у Другій лізі

Городенківський “Пробій” достроково став переможцем групи “А” Другої ліги чемпіонату України та зіграє за перемогу у Другій лізі.

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Прикарпатці забезпечили собі перше місце, узявши гору над “Поліссям-2” — 3:1. Господарі вже в першій атаці вийшли вперед завдяки Володимиру Радульському. Цей гол вибив із колії поліщуків, які лише інколи турбували воротаря “Пробою” Івана Піцана дальніми ударами.

Але на початку другого тайму капітан гостей Олексій Авраменко таки заскочив зненацька кіпера, пробивши метрів із 30, — 1:1. Та господарі навіть за відсутності травмованого бомбардира Богдана Оринчака після спалаху активності забили двічі поспіль і змусили суперника капітулювати.

У цій же групі на друге місце, яке дозволяє продовжити боротьбу за путівку до першої ліги, претендують “Рух-2” та “Скала 1911”.

Що ж до групи “Б”, то тут попереду очікувано “Колос-2” та “Чернігів”.