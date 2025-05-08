У Палаці Потоцьких франківцям показали театралізовану виставу воєнного часу. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сьогодні в Івано-Франківську у Палаці Потоцьких «Простірі Інноваційних Креацій «Палац» відбулась благодійна екскурсія до Дня міста та річниці створення музею “Місто і зброя”.

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Пише Правда.іф.

Під час театралізованої вистави актори театру-студії “Жива історія” відтворили життя військового шпиталю 1915 року, події, коли Станіславів був звільнений з московської окупації.



На глядачів за донат чекали фронтові пригоди, лікування від ран, кохання і стрілецька пісня — усе в драматичній візії від театру-студії.

Фоторепортаж Богдана Савлюка







