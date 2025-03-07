Графік виїзних акцій «День здоров’я» на 10-16 березня

Наступного тижня в Івано-Франківській області відбудуться чергові виїзні акції «День здоров’я», ініційовані головним державним санітарним лікарем Прикарпаття, генеральним директором ДУ «Івано-Франківський ОЦКПХ МОЗ» Русланом Савчуком.
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Про це повідомили у пресслужбі установи.
Графік заходів:
- 10 березня, 10:00 – Вигодська ТГ, с. Вишків, вул. Нова, 112
- 10 березня, 10:00 – Дубовецька ТГ, с. Дубівці, вул. Незалежності, 4
- 14 березня, 10:00 – Ямницька ТГ, смт Ямниця, вул. Галицька, 36
- 14 березня, 10:00 – Чернелицька ТГ, с. Чернелиця, вул. Незалежності, 10а
Що чекає відвідувачів?
- Безкоштовні консультації від:
- лікаря загальної практики
- лікаря-епідеміолога
- фахівців із громадського здоров’я
- Вакцинація:
- для дітей – щеплення проти кашлюку, правця, дифтерії (АКДП)
- для дорослих – вакцинація від дифтерії та правця (АДП-м)
- у рамках «наздоганяючої» кампанії – щеплення проти COVID-19
Фахівці також проведуть:
- тестування на приховану депресію
- роз’яснювальну роботу щодо профілактики інфекційних і неінфекційних захворювань
- консультації щодо вакцинації згідно з Національним календарем щеплень