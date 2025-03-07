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Графік виїзних акцій «День здоров’я» на 10-16 березня
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Графік виїзних акцій «День здоров’я» на 10-16 березня

Автор: Олег Мамчур
07/03/2025 17:45
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Наступного тижня в Івано-Франківській області відбудуться чергові виїзні акції «День здоров’я», ініційовані головним державним санітарним лікарем Прикарпаття, генеральним директором ДУ «Івано-Франківський ОЦКПХ МОЗ» Русланом Савчуком.

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Про це повідомили у пресслужбі установи.

Графік заходів:

  • 10 березня, 10:00 – Вигодська ТГ, с. Вишків, вул. Нова, 112
  • 10 березня, 10:00 – Дубовецька ТГ, с. Дубівці, вул. Незалежності, 4
  • 14 березня, 10:00 – Ямницька ТГ, смт Ямниця, вул. Галицька, 36
  • 14 березня, 10:00 – Чернелицька ТГ, с. Чернелиця, вул. Незалежності, 10а

Що чекає відвідувачів?

  • Безкоштовні консультації від:
    • лікаря загальної практики
    • лікаря-епідеміолога
    • фахівців із громадського здоров’я
  • Вакцинація:
    • для дітей – щеплення проти кашлюку, правця, дифтерії (АКДП)
    • для дорослих – вакцинація від дифтерії та правця (АДП-м)
    • у рамках «наздоганяючої» кампанії – щеплення проти COVID-19

Фахівці також проведуть:

  • тестування на приховану депресію
  • роз’яснювальну роботу щодо профілактики інфекційних і неінфекційних захворювань
  • консультації щодо вакцинації згідно з Національним календарем щеплень