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Поминальна церемонія зі світлиною та хрестом
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Франківщині прощались з відважним воїном Скулою Володимиром

Автор: Lilia
07/03/2025 18:08
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Сьогодні Бурштинська громада в селі Задністрянськ прощалася з героєм України – Володимиром Скулою, який пожертвував своїм життям у боротьбі з російськими загарбниками.

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Пише Правда.іф з посиланням на Бурштинську міську раду.

У березні 2022 року Володимир добровільно пішов на захист Батьківщини. Перебуваючи на військовій службі, він віддав своє життя за Україну на 57-му році життя.

Володимир Скула народився 4 вересня 1967 року в селі Бовшів. Закінчив Задністрянську середню школу, після чого проходив службу в армії.

“Після військової служби працював на цукровому заводі, де активно брав участь у громадському житті, захищав честь заводу, району та області у спортивних змаганнях з футболу.

При житті створив сім’ю, у якій народився син Тарас. Був щасливим дідусем двох онуків – Семена та Давида, які завжди раділи зустрічам із дідусем”, – зазначають у громаді.

В Останню земну Дорогу до рідного храму Володимира провели його односельчани, рідні, друзі, побратими, мешканці громади, які прийшли віддати йому шану. Діти та молодь, стоячи на колінах вздовж дороги, тримали в руках державні прапори, схиляючи голови перед Героєм.

Люди в церкві біля труни з прапором.
Похоронна церемонія в українській церкві.
Похоронна процесія з вінками в селі взимку.
Військові несуть труну під прапором України на похороні.
Хода людей з прапорами і хрестами на вулиці.
Люди із українськими прапорами вздовж дороги
Прощання з загиблим воїном на церемонії похорону.
Військовий похорон з людьми в церкві.
Церковний обряд: священики та віряни на вулиці.
Українські військові з прапором на вулиці
Люди несуть великий український прапор на вулиці.
Людина з українським прапором на вулиці
Прощання з героєм під час похорону на вулиці.