На Франківщині прощались з відважним воїном Скулою Володимиром

Сьогодні Бурштинська громада в селі Задністрянськ прощалася з героєм України – Володимиром Скулою, який пожертвував своїм життям у боротьбі з російськими загарбниками.

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Пише Правда.іф з посиланням на Бурштинську міську раду.

У березні 2022 року Володимир добровільно пішов на захист Батьківщини. Перебуваючи на військовій службі, він віддав своє життя за Україну на 57-му році життя.

Володимир Скула народився 4 вересня 1967 року в селі Бовшів. Закінчив Задністрянську середню школу, після чого проходив службу в армії.

“Після військової служби працював на цукровому заводі, де активно брав участь у громадському житті, захищав честь заводу, району та області у спортивних змаганнях з футболу. При житті створив сім’ю, у якій народився син Тарас. Був щасливим дідусем двох онуків – Семена та Давида, які завжди раділи зустрічам із дідусем”, – зазначають у громаді.

В Останню земну Дорогу до рідного храму Володимира провели його односельчани, рідні, друзі, побратими, мешканці громади, які прийшли віддати йому шану. Діти та молодь, стоячи на колінах вздовж дороги, тримали в руках державні прапори, схиляючи голови перед Героєм.