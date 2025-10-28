Громади відстоюють фінансову спроможність і підтримку ЗСУ: у Франківську обговорили формування Державного бюджету-2026

В Івано-Франківську відбувся відкритий діалог представників органів місцевого самоврядування з народними депутатами України, присвячений формуванню Державного бюджету на 2026 рік.

Захід ініціювала Асоціація міст України, а до обговорення долучилися керівники територіальних громад, експерти, освітяни та представники регіональної влади, пише Правда.іф.

Пріоритети громад у бюджетному процесі

Під час зустрічі учасники підняли низку актуальних питань, які сьогодні стоять перед громадами.

Виконавчий директор Івано-Франківського регіонального відділення АМУ Юрій Стефанчук зазначив, що головна мета діалогу — обговорити проблеми, які накопичилися протягом року, та визначити пріоритети напередодні ухвалення головного фінансового документа країни.

За його словами, органи місцевого самоврядування з обережним оптимізмом оцінюють проєкт державного бюджету, адже частину їхніх пропозицій враховано. Йдеться, зокрема, про збереження 64% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) у місцевих бюджетах. Водночас залишаються відкритими питання щодо освітньої субвенції, пільгового перевезення та повернення військового ПДФО громадам.

"Ми бачимо, що чим сильніші громади, тим більше проблем вони вирішують самостійно. А це означає менше навантаження на обласний і державний рівні", — наголосив Юрій Стефанчук.

Громади потребують стабільного фінансування

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків підкреслив, що громади повинні мати стабільні фінансові ресурси для реалізації програм розвитку, зокрема підтримки Збройних сил України.

“Ми дякуємо депутатам, які розуміють, що громади мають мати кошти для реалізації своїх програм — у першу чергу для підтримки Збройних сил України. Народні депутати попередньо відстояли 4%, але попереду друге читання бюджету. Дуже важливо, щоб і 64% податку залишалися в громадах, а також, щоб реверсна дотація залишалася на місцях”, — зазначив міський голова.

Для Івано-Франківська ці 4% означають близько 500 млн грн, які місто може спрямувати на потреби армії.

“Цього року ми вже спрямували близько 900 млн грн на підтримку ЗСУ”, — додав Руслан Марцінків.

Проблеми малих громад і кадровий дефіцит

Під час обговорення підняли тему кадрових викликів у місцевих радах, особливо у громадах із населенням до 15 тисяч осіб, де в умовах воєнного стану неможливо провести вибори замість депутатів, які склали повноваження. Нині на Прикарпатті 34 громади працюють у таких умовах.

Віктор Хамут, селищний голова Обертинської громади, навів приклад, коли через відсутність кворуму місцеві ради не можуть ухвалювати рішення.

“У нас громада менше 10 тисяч населення, 22 депутати за квотою. Але важко зібрати навіть 12. Хтось виїхав за кордон, хтось служить, інші складають мандати. Без змін до законодавства ради просто не можуть працювати”, — зауважив він.

Керівник громади запропонував внести зміни до Закону України “Про місцеве самоврядування”, щоб тимчасово зменшити необхідну кількість депутатів для кворуму під час воєнного стану.

Освітня ініціатива “Громадотворець”

Окрім бюджетних питань, учасники зустрічі приділили увагу темі підготовки нових кадрів для місцевого самоврядування.



Під час заходу підписали угоду про співпрацю між Карпатським національним університетом імені Василя Стефаника та трьома територіальними громадами в межах освітньо-професійного проєкту “Громадотворець”.

Ректор університету Валентина Якубів розповіла, що проєкт спрямований на створення ефективної системи підготовки фахівців для громад.

“Ініціатива “Громадотворець” — це сучасна і дієва відповідь на виклики, які стоять перед громадами. Ми поєднуємо освіту з реальними потребами територій, готуючи фахівців із публічного управління, які мають не лише знання, а й практичний досвід”, — наголосила вона.

Взаємопідтримка і стратегічне партнерство

Також учасники діалогу обговорили підготовку до опалювального сезону, енергетичну безпеку та продовження програм співпраці між тиловими і прифронтовими громадами, коли території заходу допомагають ресурсами та фахівцями громадам, розташованим у зоні бойових дій.

Ця зустріч стала важливим майданчиком для об’єднання зусиль місцевої влади, народних депутатів, освітян і експертів.



Учасники наголосили: лише у партнерстві з центральною владою громади можуть зберегти фінансову стабільність, розвивати освіту, підтримувати військових і забезпечувати стійкість держави в умовах війни.