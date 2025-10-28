На каналі Бурштинської ТЕС спіймали 24 браконьєри

Протягом минулого тижня на скидному каналі Бурштинської ТЕС екоінспектори склали 24 протоколи за порушення правил аматорського лову.

Інспекція закликає громадян дотримуватися природоохоронного законодавства. Ловити рибу потрібно лише у дозволених місцях та з використанням законних знарядь.

За порушення правил рибальства (ч. 3 ст. 85 КУпАП) громадян штрафують на суму від 51 до 170 грн, посадових осіб — від 170 до 510 грн.

За грубе браконьєрство (ч. 4 ст. 85 КУпАП) передбачений штраф від 340 до 680 грн із конфіскацією знарядь лову та незаконного улову.

Крім цього, порушник зобов’язаний відшкодувати збитки за кожну виловлену рибину за затвердженими таксами.

У разі значних збитків можливе настання кримінальної відповідальності (ст. 249 ККУ). Це передбачає штраф від 17 000 до 51 000 грн або обмеження волі до 3 років з конфіскацією знарядь.