ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

У Франківську відкрилася виставка робіт митця Нікіти Тітова ФОТО

Автор: Петро Якимчук
Чоловік у темному одязі на синьому тлі
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
https://blagodeveloper.com/?utm_source=zmi&utm_medium=pravda-news&utm_campaign=blago_23
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Сьогодні, 28 жовтня, у у залі сакрального мистецтва Івано-Франківського краєзнавчого музею відкрилася виставка Нікіти Тітова з назвою: «Віра. Надія. Любов», пише Правда ІФ

Представлені на виставці роботи ввійшли до нового календаря «Віра. Надія. Любов», котрий створений у співпраці з громадською організацією «Громадська ініціатива Галичини».

Календар Україна 2026 віра надія любов
Календар “Віра. Надія. Любов”

Віра. Надія. Любов

“Даний календар з’явився в той час, коли наше суспільство знаходиться в великому стресі. Четвертий рік війни і з кожним роком стає все важче не тільки збирати гроші, а й людям збиратися емоційно, знаходити в собі сили, щоб рухатися далі. Дані роботи це прості історії життя, які насправді, під час страшної війни виявляються дуже цінними, бо ми можемо концентруватися на тому світлому, що є у нас в житті, і це дає нам можливість підтримувати себе та інших, – зазначає Нікіта Тітов.

Чоловік у чорній толстовці дає інтерв'ю
Художник Нікіта Тітов
Діти на гойдалці у формі карти України

Варто зазначити. що це вже четвертий календар, який автор і громадська організація реалізують спільно, з метою підтримати українських військових.

Дані роботи створені як візуальне нагадування, що попри війну залишається місце для добра, вдячності, віри й любові.

Діти на гойдалці у формі карти України
Новорічна ілюстрація України з Різдвяним сюжетом
Силует дитини на фоні карти України
Кіт спить поруч із військовими черевиками на мапі України
Силует пари на фоні карти України
Силуети людей і тварин у формі України
Силует людини з дитиною та собакою на фоні
Дитина з літачком на тлі карти України
Силует України з людьми та природою у синіх тонах
Синя карта України з птахом у гілках
Дитина зі сплячим ведмедиком у синіх відтінках
Силует України з птахами та монументом
Силует України з лісом і людьми всередині
Дві картини з мапою України на синій стіні
Сині картини у рамках на синій стіні
Жінка дає інтерв'ю журналістам у галереї
Чоловік у чорній толстовці на виставці
Двоє людей на виставці мистецтва у галереї
Чоловік у чорній худі на синьому фоні
Група людей на події в приміщенні
Люди відвідують виставку у музеї
Чоловік тримає календар 2026 на фоні України
Презентація мистецького проєкту в синій галереї
Презентація мистецької виставки у синій залі

70% прибутку від продажу календарів буде спрямовано на закупівлю дронів для ЗСУ.

Довідково:

  • Нікіта Тітов — український художник-графік, автор сотень плакатів і візуальних серій, присвячених темам свободи, гідності, пам’яті та незламності. Його роботи експонувалися в Україні та за кордоном, а плакати стали символами спротиву та підтримки українського народу.
  • ГО «Громадська ініціатива Галичини» — організація, що з 2014 року об’єднує активних громадян, волонтерів і митців задля розвитку громадянського суспільства, підтримки армії та створення культурних і соціальних проєктів у тилу.

СХОЖІ НОВИНИ