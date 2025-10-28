У Франківську відкрилася виставка робіт митця Нікіти Тітова ФОТО

Сьогодні, 28 жовтня, у у залі сакрального мистецтва Івано-Франківського краєзнавчого музею відкрилася виставка Нікіти Тітова з назвою: «Віра. Надія. Любов», пише Правда ІФ
Представлені на виставці роботи ввійшли до нового календаря «Віра. Надія. Любов», котрий створений у співпраці з громадською організацією «Громадська ініціатива Галичини».
Віра. Надія. Любов
“Даний календар з’явився в той час, коли наше суспільство знаходиться в великому стресі. Четвертий рік війни і з кожним роком стає все важче не тільки збирати гроші, а й людям збиратися емоційно, знаходити в собі сили, щоб рухатися далі. Дані роботи це прості історії життя, які насправді, під час страшної війни виявляються дуже цінними, бо ми можемо концентруватися на тому світлому, що є у нас в житті, і це дає нам можливість підтримувати себе та інших, – зазначає Нікіта Тітов.
Варто зазначити. що це вже четвертий календар, який автор і громадська організація реалізують спільно, з метою підтримати українських військових.
Дані роботи створені як візуальне нагадування, що попри війну залишається місце для добра, вдячності, віри й любові.
70% прибутку від продажу календарів буде спрямовано на закупівлю дронів для ЗСУ.
Довідково:
- Нікіта Тітов — український художник-графік, автор сотень плакатів і візуальних серій, присвячених темам свободи, гідності, пам’яті та незламності. Його роботи експонувалися в Україні та за кордоном, а плакати стали символами спротиву та підтримки українського народу.
- ГО «Громадська ініціатива Галичини» — організація, що з 2014 року об’єднує активних громадян, волонтерів і митців задля розвитку громадянського суспільства, підтримки армії та створення культурних і соціальних проєктів у тилу.