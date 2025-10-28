ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Франківська блогерка Верба показала гарячі фото з відпочинку в Дубаї

Автор: Олег Мамчур
Жінка відпочиває на пляжі під сонцем
Відома франківська блогерка Юлія Верба поділилася серією яскравих знімків із відпочинку в Дубаї.

На фото інфлюенсерка позує на пляжі у червоному купальнику, демонструючи бездоганну фігуру та засмагу, пише Ратуша.

Юлія насолоджується атмосферою курорту — соковитим кавуном і піцою просто на березі моря. Фотосесія швидко зібрала тисячі лайків і коментарів захоплення у соцмережах.

У підписі до фото блогерка зізналася, що море для неї — найкраща терапія, а повернення додому після подорожей завжди приносить особливе тепло.

Жінка на пляжі їсть кавун біля піци
Жінка в купальнику відпочиває на пляжі
Жінка в червоному купальнику відпочиває на пляжі

Юлія Верба — одна з найпопулярніших франківських блогерок, яка ділиться з підписниками моментами життя, стильними луками та подорожами. Її профіль в Instagram став справжнім щоденником натхнення для тисяч українок.

