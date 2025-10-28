В Україні вводять штрафні бали для водіїв та можливість позбавлення прав

В Україні планують впровадити систему штрафних балів для водіїв, яка вже давно діє в країнах ЄС. Пише Gazeta.ua.

Система штрафних балів передбачає накопичення балів за регулярні порушення – швидкісний режим, паркування або створення аварійних ситуацій. Про це заявив заступник голови комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко в ефірі телемарафону.

Накопичені бали впливатимуть на право водія керувати автомобілем і можуть призвести до позбавлення водійського посвідчення.

Крейденко підкреслив, що зараз в Україні є водії, які систематично порушують правила, отримують численні штрафи, але продовжують ризикувати життям своєму та інших учасників руху, адже законодавство не передбачає для них додаткової відповідальності. Нововведення має підвищити безпеку на дорогах та дисциплінувати порушників.

За його словами, нинішній штраф за перевищення швидкості – 340 гривень, а при оплаті протягом 10 днів – 170 гривень, що не є ефективним і дозволяє водіям повторно порушувати правила. Дозволена погрішність у перевищенні швидкості зараз становить +20 км/год, її планують знизити до +10 км/год. Крейденко зазначив, що через перевищення швидкості щодня гине багато людей: 41% усіх травмувань і смертей на дорогах пов’язані саме з цим.

