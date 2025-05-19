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Гроза, град та сильний вітер: якою буде погода на Івано-Франківщині 19 травня
Диван на коліщатках в темній вітальні

Гроза, град та сильний вітер: якою буде погода на Івано-Франківщині 19 травня

Автор: Олег Мамчур
19/05/2025 09:21
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19 травня 2025 року на Івано-Франківщині переважатиме хмарна погода. Синоптики прогнозують значний дощ, грозу та град.

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Про це повідомили на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

  • Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 3-5°, вдень — 11-13° тепла.
  • По області вночі прогнозують 1-6°, вдень — 8-13° тепла.
  • У високогір’ї Карпат протягом доби — 1-6° тепла.

Вітер — північно-західний, 7-12 метрів за секунду, вдень місцями — пориви до 15-20 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — 2-4 кілометри.