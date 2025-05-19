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У Калуші відкрили пам’ятні дошки захисникам Сергію Іваницькому та Віталію Маснову
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Калуші відкрили пам’ятні дошки захисникам Сергію Іваницькому та Віталію Маснову

Автор: Олег Мамчур
19/05/2025 08:53
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У Калуші відкрили пам’ятні дошки захисникам Сергію Іваницькому та Віталію Маснову.

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Про це повідомив очільник міста Андрій Найда, пише Правда.

Пам’ять про Героїв вшанували хвилиною мовчання та молитвою.

  • Віталій Маснов став на захист рідної землі у травні 2022 року, вступивши до Харківської тероборони. Служив гранатометником гранатометного відділення взводу вогневої підтримки роти вогневої підтримки військової частини. 4 січня 2024 року в одному з медичних закладів громади життя Героя обірвалося.
  • Сергій Іваницький добровольцем долучився до оборони рідної держави 5 травня 2023 року. Служив командиром стрілецького відділення стрілецького взводу стрілецької роти однієї з військових частин. Сержант загинув 9 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання на Сумщині.