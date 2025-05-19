На Івано-Франківщині продовжують роботу виїзні бригади медиків

На Івано-Франківщині продовжується реалізація важливої медичної ініціативи “Дні здоров’я”, спрямованої на покращення доступності медичних послуг для мешканців різних населених пунктів регіону.

Пише Правда.іф з посиланням на Версії.

Відповідно до інформації, оприлюдненої Івано-Франківською обласною військовою адміністрацією, на території Прикарпаття активно функціонує програма «Дні здоров’я», в рамках якої мобільні медичні бригади Товариства Червоного Хреста здійснюють виїзні прийоми в різних населених пунктах області.

Бригади Товариства Червоного Хреста працюватимуть за таким графіком:

19.05 – Саджава, Слобідка, Кути, Торговиця;

20.05 – Гринівка, Івано-Франківськ (Панаса Мирного,8 ), Акрешора;

21.05 – Лисець, Загвіздя, Барвінкове, Торговиця;

22.05 – Івано-Франківськ (вул. Військових Ветеранів, 12), Красилівка, Нижній Березів, Коломия (вул.Франка, 18а);

23.05 – Гринівка, Івано-Франківськ (Героїв УПА, 1), Смодна, Чортовець.

Програма «Дні здоров’я» має на меті забезпечити жителів віддалених і менш доступних населених пунктів області якісними медичними послугами. Під час виїзних прийомів місцеві мешканці матимуть можливість пройти базові діагностичні обстеження, отримати консультації кваліфікованих медичних фахівців різних спеціальностей, а також зробити необхідні профілактичні щеплення.

Івано-Франківська обласна військова адміністрація запрошує всіх жителів зазначених населених пунктів активно долучатися до акції та використати цю можливість для перевірки стану свого здоров’я. Така ініціатива є особливо актуальною в контексті загальнодержавних зусиль із посилення профілактичної медицини та раннього виявлення захворювань.

Медична акція «Дні здоров’я» є частиною системної роботи влади та медичних закладів Прикарпаття, спрямованої на реалізацію принципу доступності медичної допомоги для всіх верств населення незалежно від місця проживання.