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На Івано-Франківщині продовжують роботу виїзні бригади медиків

Автор: Оксана Марушкевич
19/05/2025 08:24
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На Івано-Франківщині продовжується реалізація важливої медичної ініціативи “Дні здоров’я”, спрямованої на покращення доступності медичних послуг для мешканців різних населених пунктів регіону.

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Пише Правда.іф з посиланням на Версії.

Відповідно до інформації, оприлюдненої Івано-Франківською обласною військовою адміністрацією, на території Прикарпаття активно функціонує програма «Дні здоров’я», в рамках якої мобільні медичні бригади Товариства Червоного Хреста здійснюють виїзні прийоми в різних населених пунктах області.

Бригади Товариства Червоного Хреста працюватимуть за таким графіком:
19.05 – Саджава, Слобідка, Кути, Торговиця;
20.05 – Гринівка, Івано-Франківськ (Панаса Мирного,8 ), Акрешора;
21.05 – Лисець, Загвіздя, Барвінкове, Торговиця;
22.05 – Івано-Франківськ (вул. Військових Ветеранів, 12), Красилівка, Нижній Березів, Коломия (вул.Франка, 18а);
23.05 – Гринівка, Івано-Франківськ (Героїв УПА, 1), Смодна, Чортовець.

Програма «Дні здоров’я» має на меті забезпечити жителів віддалених і менш доступних населених пунктів області якісними медичними послугами. Під час виїзних прийомів місцеві мешканці матимуть можливість пройти базові діагностичні обстеження, отримати консультації кваліфікованих медичних фахівців різних спеціальностей, а також зробити необхідні профілактичні щеплення.

Івано-Франківська обласна військова адміністрація запрошує всіх жителів зазначених населених пунктів активно долучатися до акції та використати цю можливість для перевірки стану свого здоров’я. Така ініціатива є особливо актуальною в контексті загальнодержавних зусиль із посилення профілактичної медицини та раннього виявлення захворювань.

Медична акція «Дні здоров’я» є частиною системної роботи влади та медичних закладів Прикарпаття, спрямованої на реалізацію принципу доступності медичної допомоги для всіх верств населення незалежно від місця проживання.