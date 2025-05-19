ЗСУ знищили 1040 окупантів та 29 артсистем

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 040 російських загарбників.

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Загальні втрати особового складу армії рф на 1 181-шу добу повномасштабної війни сягнули 974 770 вбитими і пораненими, пише Правда з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Втрати РФ на 19 травня 2025