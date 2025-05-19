ЗСУ знищили 1040 окупантів та 29 артсистем

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 040 російських загарбників.
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Загальні втрати особового складу армії рф на 1 181-шу добу повномасштабної війни сягнули 974 770 вбитими і пораненими, пише Правда з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Втрати РФ на 19 травня 2025
- особового складу ‒ близько 974 770 (+1 040) осіб;
- танків ‒ 10 833 (+1);
- бойових броньованих машин ‒ 22 562 (+5);
- артилерійських систем – 28 009 (+29);
- РСЗВ – 1 387;
- засоби ППО ‒ 1 167;
- літаків – 372;
- гелікоптерів – 336;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 36 503 (+118);
- крилаті ракети ‒ 3 197;
- кораблі /катери ‒ 28;
- підводні човни ‒ 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 48 988 (+88);
- спеціальна техніка ‒ 3 892.