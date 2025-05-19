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Сержанта “Тихого” з прикарпатської 102 бригади ТрО нагородили орденом “За мужність”

Автор: Оксана Марушкевич
19/05/2025 07:26
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Бійця 102 бригади ТрО з позивним “Тихий” відзначено державною нагородою — орденом “За мужність” III ступеня. Відповідний указ підписав Президент України.

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Про це повідомляє 78 окремий батальйон ТрО.

У підрозділі “Тихого” називають автором великої кількості уражень і знищень ворожої сили, техніки, інженерних споруд та засобів. Сержанта відзначили за особисту мужність, виявлену під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також за самовіддане виконання військового обов’язку.

“«ТИХИЙ» тобі бажаємо здоров’я, нових звершень та не зупинятись на досягнутому! Наша велика сімʼя щиро раді та пишається цією високою відзнакою! Маємо за честь служити поруч з тобою”, — пишуть побратими.