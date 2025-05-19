Сержанта “Тихого” з прикарпатської 102 бригади ТрО нагородили орденом “За мужність”

Бійця 102 бригади ТрО з позивним “Тихий” відзначено державною нагородою — орденом “За мужність” III ступеня. Відповідний указ підписав Президент України.

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Про це повідомляє 78 окремий батальйон ТрО.

У підрозділі “Тихого” називають автором великої кількості уражень і знищень ворожої сили, техніки, інженерних споруд та засобів. Сержанта відзначили за особисту мужність, виявлену під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також за самовіддане виконання військового обов’язку.