Здійснила вже понад 30 бойових вильотів: у ЗСУ служить єдина пілотеса гелікоптера Мі-8

В Україні єдина бойова пілотеса гелікоптера лейтенантка Катерина служить у 18 окремій бригаді армійської авіації.

Про це пише Правда.іф з посиланням на Рубрику.

Як повідомляють, до 18 бригади армійської авіації військова приєдналася у 2023 році, а бойові завдання почала виконувати у вересні 2024-го. Зараз Катерина є другим пілотом і штурманом на вертольоті Мі-8.

Зі слів військових, яких цитує NYT, Катерина — єдина жінка, яка служить бойовою пілотесою на передовій вертолітній базі. Разом із нею служать десятки чоловіків.

Вона розповіла, що була єдиною жінкою в колективі ще під час навчання у Харківському національному університеті Повітряних сил. Сама вона прагне, “щоб більше жінок літало“.

Її батько служив на авіаційній базі офіцером, а в неї самої виникло бажання керувати гелікоптером після того, як у 10 років її покатали на гелікоптері Мі-8. За словами Катерини, вона часто сумнівається у своїх здібностях, але це, мовляв, стається не лише в армії, а й скрізь, “коли ти жінка”.

Загалом вона здійснила понад 30 бойових вильотів.