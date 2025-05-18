Прикарпатські сапери за минулі два місяці знешколили 101 вибухонебезпечний предмет на Херсонщині

Сапери ДСНС Прикарпаття продовжують розмінування на Херсонщині.

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Повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області, пише Правда.іф.

З початку ротації, а це з 25 березня цього року,фахівці групи піротехнічних робіт з Івано-Франківщини працюють на Херсонщині. За цей період саперами обстежено 78 гектарів територій. В результаті проведених робіт було виявлено та знешкоджено 101 вибухонебезпечний предмет.

Ці зусилля — частина масштабної роботи ДСНС задля повернення безпеки на території, де ворог залишив після себе смертельно небезпечні «пастки».

З початку повномасштабного вторгнення, піротехнічними розрахунками ГУ ДСНС Франківщини було здійснено 288 залучень на території Херсонщини, обстежено 752,2 га територій, на яких було виявлено та знешкоджено 586 одиниць вибухонебезпечних предметів.